  • Новость часаМатвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
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    Зачем Россия перебросила корабли на Карибы
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    Кадыров сообщил об освобождении Рыжевки в Сумской области
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    МИД отреагировал на отказ Армении внести взнос в ОДКБ
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    56 комментариев
    10 июня 2024, 11:53 • Новости дня

    ВС России за неделю отразили почти 50 атак ВСУ в Луганской области

    Военный эксперт Марочко оценил работу российской группировки войск в ЛНР за минувшую неделю

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю российская группировка отразила почти 50 атак ВСУ в Луганской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в отражении атак участвовали подразделения группировок «Север», «Запад» и «Юг». В общей сложности, они заблокировали 47 попыток прорвать оборону со стороны ВСУ, что 14 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что украинские войска потеряли 7 085 солдат и наемников, больше всего на харьковском направлении. Были уничтожены семь танков, 86 орудий полевой артиллерии, зенитная самоходка Gepard, семь полевых складов боеприпасов и свыше 130 различных боевых машин ВСУ.

    Как сообщалось ранее, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление ВС России.

    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что «говнюку» Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 14:01 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Запад» за минувшие сутки заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны ВСУ. Потери противника составили до 225 человек, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

    В Минобороны добавили, что на западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 400 человек, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии. Потери ВСУ составили до 375 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве уточнили, что на центральном направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 300 человек, БМП Marder и Bradley, два автомобиля.

    В Минобороны подчеркнули, что на восточном направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 140 человек, танк, две ББМ, три автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Анклав».

    В сообщении говорится, что в Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 35 человек, четыре пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

    В пресс-службе заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 район скопления живой силы и техники, а также пункты дислокации иностранных наемников и операторов ударных БПЛА «Птахи Мадяра». Сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 66 БПЛА и 13 снарядов HIMARS.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    9 июня 2024, 02:22 • Новости дня
    Хирург пожертвовал жизнью для спасения от дрона ВСУ прооперированных военных

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала о спасении хирургом военных от дрона ВСУ ценой своей жизни

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника, сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Цивилева отметила на ПМЭФ, что в число задач фонда входит увековечивание памяти героев специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Она рассказала «последнюю историю, которая как-то особо потрясла» ее. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев. Военные «лежали в медицинской палатке», когда появился беспилотник вооруженных сил Украины. Тогда «хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь», закрыл «своим телом вход в эту палатку». В результате хирург погиб, но военные оказались спасены.

    В марте президент России Владимир Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества».

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    9 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье

    Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если продолжится продвижение российских войск, Украина может открыть второй фронт в Приднестровье, но произойдет это только с согласия властей Молдавии, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    «Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

    Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

    По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

    Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    10 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    @ Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет ВСУ в ночь на понедельник нанес удар по цели на территории Белгородской области, что стало первым случаем применения Украиной авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма, сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».

    Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

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    8 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.

    По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.

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    7 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сегодня западные лидеры в Нормандии обнимаются с Зеленским, который на официальном уровне поддерживал нацизм. Происходящее выглядит как ирония судьбы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине.

    «Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

    При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

    Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

    «Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

    Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

    Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Коментарии (21)
    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

    Коментарии (7)
    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

    Коментарии (13)
    7 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВСУ потеряли до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в течение недели группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила населенный пункт Уманское ДНР. Нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

    Потери ВСУ на этом направлении за неделю – до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

    По данным Минобороны, группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

    Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.

    Потери противника составили до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

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