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В Киеве задержали участников массовой драки
Правоохранители в украинской столице задержали участников массовой драки, которая произошла в центре города, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент произошел 26 мая на улице Крещатик в центре Киева, на опубликованных видеозаписях запечатлено, как молодые люди бьют друг друга при множестве свидетелей, передает ТАСС.
В потасовке участвовали шестеро, по трое с каждой стороны. Было заведено дело о хулиганстве.
Драка началась после перепалки у кафе «Белый налив». Одна группа состояла из граждан Турции, находившихся в стране на законных основаниях. Вторая – из жителей Одесской и Киевской областей.
Правоохранители задержали четверых человек, местонахождение других устанавливается.