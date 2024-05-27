В Киеве задержали участников массовой драки

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 26 мая на улице Крещатик в центре Киева, на опубликованных видеозаписях запечатлено, как молодые люди бьют друг друга при множестве свидетелей, передает ТАСС.

В потасовке участвовали шестеро, по трое с каждой стороны. Было заведено дело о хулиганстве.

Драка началась после перепалки у кафе «Белый налив». Одна группа состояла из граждан Турции, находившихся в стране на законных основаниях. Вторая – из жителей Одесской и Киевской областей.

Правоохранители задержали четверых человек, местонахождение других устанавливается.