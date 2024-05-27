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ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в запорожском селе
Рогов: ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в запорожском селе
Украинские военные нанесли удар по школе в поселке Новогоровка в Запорожской области, уточняются данные о пострадавших, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в поселке, в этой школе и рядом с ней нет и не было военных, и украинская сторона об этом хорошо знает, заявил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинская армия намеренно ударила по школе, чтобы не дать детям в Запорожской области получать образование. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
В начале апреля ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, погиб мирный житель.