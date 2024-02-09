Путин: Маска остановить невозможно

Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

«Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее, с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

«Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.