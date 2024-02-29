Путин поручил направить на новый нацпроект «Экономика данных» 700 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

«В современных условиях повышения эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологии искусственного интеллекта. Я уже об этом упоминал. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства», – сказал глава государства.

Предстоит создать платформу, которая поможет людям поддерживать здоровье на протяжении всей жизни, позволит пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. «Например, на основе данных цифрового профиля он (гражданин – прим. ВЗГЛЯД) сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра. А доктор, семейный врач, сможет оценить целостную картину здоровья человека», – пояснил президент.

Такие практики – это не далекое будущее, они уже внедряются в работу ведущих медицинских центров. Задача состоит в том, чтобы распространить эти практики по всей России, сделать массовыми и доступными.

К 2030 году нужно создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей», – добавил Путин.