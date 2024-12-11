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    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    11 декабря 2024, 12:42 • Новости дня

    Песков анонсировал выступление Путина на конференции AI Journey

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции AI Journey, где обсуждаются вопросы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня позанимается искусственным интеллектом. Он примет участие в заседании «Путешествие в мир искусственного интеллекта», – цитирует Пескова ТАСС.

    В 2023 году президент Путин также участвовал в конференции AI Journey.

    10 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники Отечества», – цитирует Путина ТАСС.

    Он напомнил, что члены СПЧ помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом украинских боевиков, многое делается для обеспечения военнослужащих на передовой.

    Ранее Путин на заседании поздравил с Днем прав человека правозащитников, общественных деятелей и представителей СМИ.

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не делает ядерную доктрину жестче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем», – цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что сама доктрина уже не нуждается в дополнительных изменениях.

    «По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а [ракетный комплекс] «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника», и указывал, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

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    10 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Фадеев предложил добавить к ЕГЭ еще одну оценку

    Фадеев предложил учитывать средний балл при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ

    Фадеев предложил добавить к ЕГЭ еще одну оценку
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников, такую как средний балл, при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ, заявил советник президента и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    Глава СПЧ на заседании с президентом Владимиром Путиным предложил учитывать средний балл выпускников при поступлении в высшие учебные заведения, передает РИА «Новости».

    Средний балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия. «Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически это будет четвертая оценка: три экзамена плюс средний балл», – пояснил он.

    Ранее Фадеев критиковал практику досмотров школьников перед ЕГЭ.

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    10 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил работу российских общественников и правозащитников.

    «Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово «заступничество». Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», – приводит его слова пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Ранее Путин заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    10 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал, что не сразу принял решение о назначении Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны, поскольку она выполняет важную роль в деятельности фонда «Защитники Отечества».

    «Не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной», – заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Цивилевой удается совмещать работу в фонде и Министерстве обороны и более эффективно решать задачи, стоящие перед фондом.

    Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Путина и работает во всех 89 субъектах России. Основной задачей фонда является оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о сборе ДНК-материалов у всех российских контрактников, подчеркнув важность этого шага для решения ряда вопросов, включая установление отцовства и жилищные проблемы.

    Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ. Кроме того, участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от СПЧ.

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    10 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин поддержал создание правозащитной организации БРИКС

    Путин одобрил идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе создания международной правозащитной организации в рамках БРИКС, подчеркнув намерение государства содействовать ее эффективному функционированию и соблюдению прав человека.

    Президент России Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС, передает РИА «Новости». Инициативу озвучил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов во время заседания, приуроченного к Международному дню прав человека.

    Ионов предложил создать международную неправительственную организацию для формирования новой глобальной архитектуры гуманности. Он отметил, что под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал. «С целью дальнейшего развития международной правозащиты прошу поддержать инициативу...», – сказал Ионов.

    В ответ на это предложение Путин выразил свое согласие с необходимостью организации.

    «По поводу новой организации, нового центра – полностью с вами согласен, с вашими оценками... Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно», – сказал глава государства.

    Ранее в СПЧ обвинили международные институты защиты прав человека в ангажированности.


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    10 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин рассказал о потенциале привлечения граждан к работе НКО

    Tекст: Ольга Иванова

    В России есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, рассказал президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций. Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность – и главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин отметил работу российских общественников и правозащитников.

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    10 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин объявил о выделении четверти бюджета на социальные программы

    Путин: Четверть бюджета России в ближайшие три года направят на социальные обязательства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил, что четверть бюджета России в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, включая здравоохранение, образование и культуру.

    Он заявил, что несмотря на внешние ограничения и трудности, Россия выполнит все социальные обязательства. Президент подчеркнул, что на эти цели планируется направить четверть расходов бюджета на ближайшие три года, говорится на сайте Кремля.

    «Хотя правильным было бы говорить не о расходах, а об инвестициях в человеческий капитал, так как средства идут на заработные платы, пенсии, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал федеральный бюджет на 2025–2027 годы, в котором предусмотрен рост доходов и расходов с дефицитом в 1,173 трлн рублей в 2025 году.

    Путин также утвердил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

    В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей, как предусмотрено в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

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    10 декабря 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал сокращать «тюремное население» России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важно не прекращать работать над снижением количества «тюремного населения», заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Во-первых, мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого. Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что в России много проблем с условиями содержания заключенных.

    Также в ходе заседания Совета президент поручил дополнительно проверить систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.

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    10 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин предложил подумать о создании структуры для помощи переезжающим с Украины людям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости подумать над созданием структуры, занимающейся поддержкой приезжающих с Украины людей, которые планируют строить свое будущее в России.

    «Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что нужно разобраться со случаями, когда беженцы с Украины оказываются в неустроенных ПВР. При этом президент пояснил, что фонду «Защитники Отечества» эту работу поручать не нужно.

    «Фонд «Защитники Отечества» должен заниматься защитниками Отечества. Прежде всего он для этого был создан», – добавил глава государства.

    Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев.

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    10 декабря 2024, 12:54 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать перенос Соловецкого камня

    Песков заявил, что перенос Соловецкого камня на Лубянке решает город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль оставил без комментариев предложение перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как это относится к компетенции городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль отказался комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки в Москве, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, а решение об этом принимает город. Он отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в вопросы, которые находятся в ведении городских властей.

    Разговоры о переносе Соловецкого камня были вызваны заявлением главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Фадеев выступил за перенос монумента, аргументируя это тем, что акции возле него носят не памятный, а политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    10 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин напомнил об отсутствии смертной казни в условиях СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не разрешает смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации, напомнил президент России Владимир Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертные казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос», – цитирует Путина ТАСС.

    Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин летом 2024 года заявлял о незыблемости моратория на смертную казнь в России.

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    10 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин пообещал обратить внимание Генпрокуратуры на мошеннические звонки с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

    «Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также отметил, что российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян. «По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян) – абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», – сказал Путин.

    Ранее заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал о нескольких звонках, поступивших ему в течение дня от украинских мошенников с целью вымогательства денег.

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    11 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    В Бурятии завели дело после выселения семьи участника СВО

    Следственный комитет Бурятии завел дело о халатности из-за выселения семьи участника СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Бурятии возбуждено уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину.

    Дело было заведено после того, как на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ прозвучала информация о выселении семьи действующего участника СВО из предоставленного им ведомственного жилья, сообщает РИА «Новости».

    Следственный комитет по республике Бурятия начал расследование по данному факту. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ, которая предусматривает наказание за халатность. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования, а также о мерах, принятых для восстановления прав участника СВО и его семьи.

    На заседании Совета по правам человека Путин был проинформирован о ситуации и пообещал вникнуть в вопрос.

    Президент заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также сообщил, что систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят.

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