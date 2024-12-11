Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
Песков анонсировал выступление Путина на конференции AI Journey
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции AI Journey, где обсуждаются вопросы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент сегодня позанимается искусственным интеллектом. Он примет участие в заседании «Путешествие в мир искусственного интеллекта», – цитирует Пескова ТАСС.
В 2023 году президент Путин также участвовал в конференции AI Journey.