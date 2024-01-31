Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины

Политолог Шаповалов: Союзное государство способствует интеграционным процессам на всем евразийском пространстве
«Россия и Белоруссия являются важнейшими союзниками друг для друга. Это особенно важно сейчас – в условиях беспрецедентного внешнего давления, а по сути – необъявленной войны, которую Запад ведет против Москвы и Минска», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.
«Союзное государство достигло очень высокой степени интеграции во всех сферах – от экономической сферы до сферы безопасности, от культуры и науки до правовых вопросов. Обе страны, входящие в Союзное государство, активно взаимодействуют в том числе и на мировой арене и поступательно развивают взаимную интеграцию», – указал собеседник.
«Президент России Владимир Путин выступает за дальнейшее расширение сотрудничества в рамках Союзного государства, а также в целом ратует за развитие интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Речь идет и об Организации договора о коллективной безопасности, и о Евразийском экономическом союзе, и о Содружестве независимых государств», – напомнил он.
«Именно благодаря усилиям глав обоих государств становятся возможными такие фундаментальные проекты, как Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года, направленная на обеспечение технологического и экономического суверенитета, повышение импортозамещения в наших странах и создание совместных предприятий в сфере науки и высоких технологий», – заметил аналитик.
«Русские и белорусы – это часть единого восточнославянского суперэтноса. У нас общая история. Кстати, хочу подчеркнуть, что наш президент особо обратил внимание на общие исторические, цивилизационные, мировоззренческие основания для нынешней интеграции. Огромная часть нашей исторической памяти, прежде всего, память о Великой Отечественной войне, является общей памятью наших народов, общим достоянием нашей истории», – резюмировал политолог.
В понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге провели заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. В работе Совета приняли участие главы органов власти, министерств и ведомств обоих государств.
«Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций», – сказал Путин.
«Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным 43 млрд долларов. Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 млрд долларов. В республике работает около 2,4 тыс. российских компаний», – отметил он.
По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее углубление интеграции двух стран, социально-экономической и гуманитарной сферы, в их числе: декрет по союзным программам, постановление по внешней политике, по научно-технологическому развитию, декрет по промышленной политике, резолюция по модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, были приняты документы по урегулированию вопросов собственности, а также по созданию медиакомпании Союзного государства и другие.
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