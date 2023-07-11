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Захарова объяснила, почему Польша против вступления Украины в НАТО
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Польша против присоединения Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Если Киев будет принят в НАТО, то альянсу самому необходимо признать украинские границы, а «с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», сообщает ТАСС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.
Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.
Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».
Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.
Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
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Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.
Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.
Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».
Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.
9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.
В Одессе прогремели взрывы
«24 канал»: В Одессе прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 11 июля, в Одессе, сообщили украинские СМИ.
Предположительно, работает ПВО Украины, передает ТАСС сообщение украинского «24 канала». Подробности не приводятся.
Воздушная тревога, согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, объявлена в Киевской области. В красной зоне также находятся Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
8 июля взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре (Днепропетровске).
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами
Подполье: Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве
В результате российского удара в Николаеве был уничтожен склад с дальнобойными ракетами западного производства, сообщил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил РИА «Новости», что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП.
9 июля Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).
Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».
Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Киев не согласен рассматривать гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD заявил, что гарантии безопасности должны заполнить «ваккум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО». Он назвал это важной деталью, которую нельзя забывать, передает РИА «Новости».
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. При этом этот момент он считает наиболее подходящим для того, чтобы отправить Киеву приглашение в НАТО, отметил Кулеба. По его словам, речь идет не о немедленном вступлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято.
В Тбилиси заявили о потере Зеленским поддержки в Грузии
Решение Владимира Зеленского отослать на родину грузинского посла негативно скажется на поддержке грузинским обществом президента Украины, заявил эксперт по международным вопросам, профессор Грузинского института по связям с общественностью Торнике Шарашенидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») аналитик отметил, что «очень многим в Грузии, переживавшим за Украину, не понравилось это решение Зеленского». По словам Шарашенидзе, «украинцы очень хорошо знают, что ими самими создана проблема Саакашвили, которого назначали на разные посты, а потом он пробрался в Грузию с нарушением границы».
Как отметил Шарашенидзе, «реальность заключается в том, что Зеленскому не нравится нынешнее правительство Грузии». «Никакого результата (у ультиматума Зеленского) не будет, никто Саакашвили не выпустит», – сказал эксперт.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «давнем нечестном отношении» украинских властей к народу Грузии.