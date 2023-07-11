Spiegel: В черновике итогового заявления НАТО нет вступления Украины в альянс

Spiegel: В черновике итогового заявления НАТО нет шагов по вступлению Украины в альянс

В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, нет временных рамок по возможному приему Украины в члены альянса, сообщает издание Spiegel.

В черновике говорится, что будущее Украины в НАТО, но планов по времени вступления там нет. При этом издание указывает, что документ еще может быть отредактирован, передает РИА «Новости».

По данным Spiegel, в черновике уточняется, что Украина может быть приглашена только в том случае, если члены альянса согласятся с тем, что все условия для этого соблюдены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе.