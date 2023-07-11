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Лукьянов объяснил нежелание США и Германии видеть Украину в НАТО
Политолог Лукьянов: Если Украину примут в НАТО, банальной военной поддержкой альянс обойтись не сможет
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Вашингтон и Берлин понимают – принятие Украины в НАТО чревато отправкой войск альянса на фронт. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Во вторник в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Накануне стало известно, что США и Германия блокируют заявку Украины на членство в альянсе.
«Берлин всегда был менее расположен к тому, чтобы давать Украине прямые обязательства. Ведь само по себе членство в НАТО – это полбеды. Пятая статья устава альянса, гарантирующая защиту всем участникам объединения, куда больше волнует Германию. Тут банальной поддержкой и помощью не обойтись, придется отправлять войска», – добавляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«Соответственно, до тех пор, пока расширение НАТО не было сопряжено с рисками введения реальных войск, все делалось легко и просто. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому такие страны, как Германия, которые изначально испытывали опасения, чувствуют тревогу еще больше», – продолжает политолог.
«Что касается Соединенных Штатов, то они являются главной боевой силой НАТО. Вашингтон в полной мере может оценить все риски такого расширения альянса на Восток. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире», – иронично замечает собеседник.
«Одно дело – поддержка, которая не только не прекращается, но и усиливается. Эта история происходит на условно добровольной основе – государства решили, что надо помогать Украине, вот и помогают. Если надоест, то можно перестать это делать без каких-то отягчающих для них последствий. С членством в НАТО такое провернуть уже не получится», – рассуждает эксперт.
«Что касается ПДЧ, я бы не стал придавать этому большого значения. Если вступление Украины в НАТО станет реальностью, то о привычной процедуре речи не будет. Изначально эта процедура применима к средненьким центральноевропейским странам. А тут речь идет о крупном воюющем государстве. В данном случае начинать историю с формальными критериями типа ПДЧ было бы странно», – заключил Лукьянов.
Во вторник стартует саммит НАТО. Однако за сутки до встречи в верхах выяснилось, что Германия и США намерены заблокировать заявку Украины на вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Bild. Кроме того, согласно данным источников, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны альянса, чтобы те присоединились к их позиции.
Уточняется, что США и Германия планируют подписать с Украиной декларацию, которая «едва ли выходит за рамки документа, подписанного в Бухаресте в 2008 году». Это означает поддержку общего курса в НАТО без какой-либо конкретики. Bild также выяснил, что Зеленский, узнав о таких планах, якобы сильно разозлился.
Вместе с тем разочарования офиса Зеленского на этом не закончились. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих соцсетях заявил, что его стране упростили путь к членству в военном блоке, отменив План действий по членству (ПДЧ). Он также поприветствовал это «долгожданное решение».
Правда, уже спустя несколько часов генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с опровержением сообщения. В альянсе ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, пояснил он.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.
Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.
Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.
Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
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Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.
«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.
«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.
«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.
«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.
«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
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Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.
Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.
Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).
Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.
В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.
Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.
В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
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Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».
Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.
Киев решил эвакуировать жителей из приграничной с Россией зоны Сумской области
В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх.
Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости».
Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки.
Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.