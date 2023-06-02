Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...

Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

    		   
    2 июня 2023, 13:49
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Власти должны сделать все, чтобы не допустить нарушения внутриполитической безопасности в России с учетом активизации усилий недоброжелателей, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Он предложил обсудить на заседании «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом усилий недоброжелателей, которые они предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри России, передает ТАСС.

    «Мы с вами должны сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить этого сделать», – подчеркнул Путин.

    Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
    Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
    		   
    30 мая 2023, 16:44
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.

    «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.

    Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.

    До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

    Коментарии (34)
    Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
    		   
    30 мая 2023, 16:30
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

    «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.


    Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.

    «Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (75)
    Путин выразил уверенность в победе России
    Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
    		   
    1 июня 2023, 15:14
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

    Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».

    «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

    Коментарии (69)
    Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
    		   
    30 мая 2023, 17:04
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.

    «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.

    «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (43)
    Путин рассказал о своем распорядке дня
    		  
    1 июня 2023, 15:50
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

    «Конечно, как и все люди сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Об этом президент рассказал во время встречи с многодетными семьями. Глава государства также отметил важность большой семьи для благополучия страны.

    Коментарии (11)
    Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО
    		   
    31 мая 2023, 14:46
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС.

    По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться.

    Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.

    Коментарии (4)
    Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

    31 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.

    Гладков рассказал, что задержался на 30 минут на запланированную прямую линию с жителями региона, поскольку докладывал президенту о текущей обстановке, сообщает РИА «Новости».

    Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) с мирными жителями Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.

    22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (14)
    Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента
    		  
    1 июня 2023, 16:39
    Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава страны Владимир Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.

    Президент во время встречи с многодетными семьями ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза, передает ТАСС.

    Путин отметил, что этот персонаж существует, а также добавил, что Дед Мороз – главнее президента.

    «Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. <…> Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны», – отметил он.

    Президент также рассказал, как можно добиться успеха в жизни.

    «Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, – это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава государства отметил важность большой семьи для благополучия страны.

    Коментарии (5)
    Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
    		   
    30 мая 2023, 16:56
    Фото: Berl Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.

    Коментарии (10)
    Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди
    		   
    30 мая 2023, 16:37
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».

    «В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.

    Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.

    «После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.

    Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.

    Коментарии (3)
    Путин процитировал высказывание Александра II об управлении Россией
    		   
    1 июня 2023, 16:52
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями привел слова одного из российских императоров о том, что управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно, а от себя добавил, что главное для успеха необходимо любить семью, Родину и свое дело.

    Размышляя о госуправлении, Путин напомнил о словах Александра II. «Один из наших императоров (Александр II) как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной – Россией, сказал: «Управлять Россией совсем не сложно, но совершенно бесполезно», – привел пример президент, а также добавил, что с тех пор очень многое изменилось, передает ТАСС.

    «Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум, результата, а нужно стремиться к хорошему результату, – это заниматься любимым делом… В моем случае и в практически любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству. Любовь к семье, к Родине, к своему делу – это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех», – дал он совет всем семьям страны.

    Ранее Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.

    Коментарии (10)
    Политолог назвал главные задачи России по защите детей
    Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
    		   
    31 мая 2023, 08:50
    Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.

    «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

    «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.

    «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.

    «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.

    Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

    Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

    17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

    В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

    Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».

    Коментарии (77)
    Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке
    Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы

    30 мая 2023, 16:22

    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС.

    Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.

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    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о телефонном разговоре с Путиным
    Командир спецназа «Ахмат»: Путин знает всю полноту картины ситуации на Марьинском направлении

    1 июня 2023, 19:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой знаний об обстановке на Марьинском направлении и обеспечивает необходимым всех военнослужащих, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов по итогам телефонной беседы с главой государства.

    Президент позвонил вечером 31 мая, в ходе беседы он показал, что погружен в «данную тему», заявил Алаудинов в интервью каналу «Звезда».

    Путин досконально владеет ситуацией на это направлении, президент отметил важность этого участка и подчеркнул, что полагается на российских военных, указал собеседник.

    Путин проявил «отеческую заботу» о раненых военных и подтвердил, что обеспечит их всем необходимым, сделает все необходимое, что зависит от него.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что Путин общался с Алаудиновым. Песков отметил, что глава государства часто общается с командирами подразделений.

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    Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности

    30 мая 2023, 17:12

    Текст: Ольга Никитина

    Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов».

    Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

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