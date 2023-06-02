Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

Власти должны сделать все, чтобы не допустить нарушения внутриполитической безопасности в России с учетом активизации усилий недоброжелателей, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он предложил обсудить на заседании «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом усилий недоброжелателей, которые они предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри России, передает ТАСС.

«Мы с вами должны сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить этого сделать», – подчеркнул Путин.