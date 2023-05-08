Машкову на Украине заочно предъявили обвинения по трем статьям

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8 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Машкову на Украине заочно предъявили обвинения по трем статьям
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Народному артисту России Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Telegram-канале.
В сообщении указывается, что СБУ собрала доказательную базу на Машкова, который «публично оправдывает вооруженную агрессию РФ», передает РИА «Новости».
Так, Машков заочно обвиняется в поддержке СВО, поддержки вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также в посещении Крыма, ЛНР и ДНР.
Напомним, в феврале прошлого года Машков заявил о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР, а также выступил «Zа мир».
Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников
Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил.
Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма».
Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин
Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации
Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.
По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости».
Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине.
Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника
В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО.
Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.
СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ
Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ
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Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости».
Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.
В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет.
ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве
Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве
На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов.
Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях.
Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м
Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
«Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Зеленский установил 9 мая День Европы
Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая День Европы.
В своем указе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». В связи с этим День Европы будет отмечаться Украиной совместно со странами Евросоюза, передает РИА «Новости».
Отмечается, что решение принято с целью укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте.
Между тем 8 мая Зеленский постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения, как и во всей Европе. День Победы 9 мая также остался праздничным, однако на официальном уровне основные мероприятия проводятся 8 мая.
«Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ ВСУ так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.
Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета».
В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника.
Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных
Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой народной республики, Дорожнянка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей.
Накануне российские силы уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении.
Представитель Эрдогана усомнился в достижении ВСУ «позиционных выигрышей»
Представитель Эрдогана Калын назвал украинский конфликт «холодной войной 2.0»
Конфликт на Украине затрагивает не Москву и Киев, а Москву и Запад, это «холодная война 2.0», заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын телеканалу Haberturk.
Калын рассказал, что в апреле во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждался помимо прочего украинский конфликт. Представитель Эрдоган отметил, что по его анализу встречи, на Украине происходит война между Россией и Западом, «это холодная война 2.0», передает РИА «Новости».
Так, по словам Калына, Москва предложила Западу выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось.
Кроме того, он выразил уверенность, что «война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей».
Ранее в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС «Аккую».
Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов.
Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС.
В Тбилиси разорвали флаг Украины
Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами».
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины».
«Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов.
После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям.
На Западе контрнаступление Киева назвали «подготовкой почвы» для переговоров
Возможное контрнаступление Украины станет «подготовкой почвы» для переговоров с Россией к концу года, считают на Западе, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
В публикации указывается, что привлечь Россию к диалогу в этом случае может Китай. Также газета пишет, что поощрение переговоров, а также поиск в них роли Китая можно назвать сдвигом в мышлении Запада, в том числе и США, передает РИА «Новости».
В сообщении указывается, что такой подход основан на том, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно.
По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры, при этом в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.
Ранее СМИ писали, что руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта.
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