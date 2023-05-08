Представитель Эрдогана усомнился в достижении ВСУ «позиционных выигрышей»

Представитель Эрдогана Калын назвал украинский конфликт «холодной войной 2.0»

Конфликт на Украине затрагивает не Москву и Киев, а Москву и Запад, это «холодная война 2.0», заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын телеканалу Haberturk.

Калын рассказал, что в апреле во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждался помимо прочего украинский конфликт. Представитель Эрдоган отметил, что по его анализу встречи, на Украине происходит война между Россией и Западом, «это холодная война 2.0», передает РИА «Новости».

Так, по словам Калына, Москва предложила Западу выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось.

Кроме того, он выразил уверенность, что «война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей».

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС «Аккую».