При обстреле Запорожской области боевиками ВСУ пострадал мирный житель

Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.

Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.

Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.

Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.