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При обстреле Запорожской области боевиками ВСУ пострадал мирный житель
В оперативных службах Запорожской области сообщили о ранении мирного жителя при обстреле сел Пологи и Инженерное ВСУ
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Вооруженные силу Украины (ВСУ) обстреляли села Пологи и Инженерное в Запорожской области, в результате ранения получил мирный житель, сообщили в оперативных службах региона.
В оперативных службах Запорожской области сообщили, что около 20.00 боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное, основные удары пришлись по улице Шевченко, в результате оказались разрушены дом 22 и от повторного попадания – дом 23, ранения получил мирный житель, передает ТАСС.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар из тяжелых видов вооружения по Михайловке в Запорожской области, повредив газопровод. Днем ранее российские войска помешали ВСУ захватить село Лобковое в Запорожской области.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.
По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.
Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных
Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.
Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».
Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
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Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.
В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.
Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
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Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.
По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.
Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.
4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.
В Германии заявили о легитимности украинских ударов по России
Немецкая сторона признает легитимность с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.
«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права», – цитирует Хебештрайта ТАСС.
По его словам, международное право якобы считает такие удары легитимными. При этом представитель правительства ФРГ указал, что Берлин передает Киеву оружие только для того, чтобы «защищать украинскую территорию».
30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой стоит украинская сторона.
Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Песков заявил о принимаемых Россией мерах из-за обстрелов Белгородской области
Песков заявил, что Россия принимает меры из-за обстрелов Белгородской области
Российское руководство принимает меры в связи с обстрелами в Белгородской области со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль обеспокоен обстановкой с обстрелами в регионе, там сложилась «достаточно тревожная» ситуация, принимаются меры, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ни одна западная страна до сих пор не осудила обстрелы со стороны Украины гражданских объектов в Белгородской области.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ.
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России
Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России и назвал Лондон вечным врагом Москвы
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Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В частности, Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал Великобританию извечным врагом Москвы и заявил, что британским чиновникам следует помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны, «их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», передает ТАСС.
По его словам, Лондон, поддерживая Украину и поставляя ей вооружение, уже фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
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Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Минобороны заявило об успешном наступлении в Красногоровке и Ясиноватой в ДНР
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Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении сейчас ведутся в районе Авдеевки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе активных действий штурмовых отрядов 1-го армейского корпуса при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с позиций на ряде участков возле Красногоровки и Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации поражены подразделения ВСУ недалеко от Авдеевки и в поселке Химик. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат».
За последние сутки на Донецком направлении потери противника составили более 200 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и две боевые машины «Град».
Активными действиями штурмовых отрядов, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения противника около Табаевки, Молчаново, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
Возле Синьковки, Тимковки и Котляровки пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За минувшие сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
В районах пунктов Синельниково и Липцы Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику у пунктов Червоная Диброва, Макеевка ЛНР, Ямполовка, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику под Великой Новоселкой, Павловкой, Владимировкой ДНР и Малиновкой Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены около 185 военнослужащих, две бронемашины. А в районах пунктов Червоная Криница и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах, сообщил Конашенков.
Около Трудового Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.
Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.
Средствами ПВО за сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.
Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Залимана и Верхнекаменки ЛНР, Покровского и Старомайорского ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Глава Чечни Кадыров: Чеченские подразделения получили приказ о передислокации в ДНР для освобождения населенных пунктов
Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в Донецкую Народную Республику, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил на территорию Донецкой Народной Республики и должны приступить к активным боевым действиям, чтобы освободить целый ряд населенных пунктов.
По словам Кадырова, силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат», командование которыми возьмет на себя командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, переброшены на Марьинское направление, идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба.
Кроме того, глава Чечни сообщил, что такие же приказы о начале наступления получили другие подразделения «Ахмат» Минобороны и Росгвардии, находящиеся на участках линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.
Кадыров объявил, что бойцам надоело ждать и подразделения «Ахмат», не дождавшись натовско-украинского наступления, сами перешли в наступление.
Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск.