Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики 30 мая 2023, 19:11 Президент России Владимир Путин направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму по случаю 100-летия образования республики, отметив высокий потенциал региона. «Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков», – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля. Путин отметил, что «здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур, их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры». «Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники», – подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что энергия, инициативность, искренняя любовь к родине будут и впредь помогать жителям региона в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России.

Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС. Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса. Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Новости СМИ2 Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.

Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин. «Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента 28 мая 2023, 21:43 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле. Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин. Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия. Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней. Новости СМИ2 Путин: Для России настало время самоопределения Президент Путин: Для России настало время самоопределения 28 мая 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения, борьбы за право быть собой. Российский лидер заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России и ее жителей сейчас, по сути, настало время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к культуре. Путин отметил, что творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода, и в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить. Вместе с этим глава государства напомнил о необходимости бережного, уважительного отношения к своим истокам, корням, важности стремиться в современных жанрах и формах переосмыслить и сохранить звучание, которым всегда отличалась культура России, ее особый ценностный посыл, который говорит о силе взаимоуважения, милосердия, о важнейших духовных, нравственных основах. Президент подчеркнул, что культура и искусство являются теми сферами, которые призваны объединять людей, однако в настоящее время они оказались в эпицентре геополитического противостояния, в котором все, что связано с Россией, пытаются «отменить» и вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом Путин выразил уверенность, что пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, лишая их возможности прикоснуться к подлинным шедеврам. Президент отметил, что в России с уважением относятся к наследию мировой культуры. Он выразил уверенность, что в России невозможно представить попытки его «отменить». При этом глава государства подчеркнул, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность. Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала попытки западных стран отменить российскую культуру возмутительным явлением и безумством. В Якутии научились вызывать дожди для предотвращения лесных пожаров Глава Якутии Николаев рассказал Путину о вызове искусственных дождей для тушения лесных пожаров

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

В прошлом году в Якутии был впервые проведен эксперимент по предотвращению пожаров с помощью искусственного вызова осадков, рассказал глава республики Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. «В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов проверил, как Якутия подготовилась к тушению природных пожаров, он напомнил, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года республика добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз. Новости СМИ2 Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой. «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина. «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент. Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Путин в записке Токаеву ответил на вопрос о ж/д тарифах 29 мая 2023, 15:30 Текст: Ольга Иванова

В записке, которую президент России Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, российский лидер ответил на вопрос о ж/д тарифах, рассказал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Журналисты заметили, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. После этого сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации, сообщает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря, в записке содержался ответ на вопрос о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Желдибай рассказал, что российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы. Ранее Токаев заявил, что Казахстану не нужно вступать в Союзное государство. Новости СМИ2 Путин поздравил молодежь с открытием Академии творческих индустрий Президент России Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий 27 мая 2023, 22:48 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий – новой точки притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России. Российский лидер в опубликованном на сайте Кремля видеообращении приветствовал участников арт-кластера «Таврида» и поздравил их с ярким, значимым событием – открытием в Крыму Академии творческих индустрий. Глава государства заявил, что на карте России появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов нашей страны, которые под руководством лучших профессионалов сделают еще один шаг к осуществлению своих идей и мечты. Российский лидер отметил, что за последние пять лет, благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Путин выразил уверенность, что создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень. Глава государства счел символичным, что такой проект, который многое даст для развития творческих индустрий, обрел дом именно в Крыму, где находили вдохновение, создавали свои лучшие произведения многие российские выдающиеся писатели, поэты, художники. Путин подчеркнул, что Крым – это особое место, с уникальной атмосферой, которому принадлежит особая роль в российской культуре. Глава государства выразил уверенность, что у участников арт-кластера «Таврида», по-хорошему дерзких, смелых молодых творческих людей получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние российской культуры. Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Крыму открытие Академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида». Академия творческих индустрий «Меганом» – это проект арт-кластера «Таврида», один из трех круглогодичных образовательных комплексов, созданных по поручению президента России Владимира Путина на базе летних форумных площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи из числа представителей культуры, искусства, творческих индустрий. Академия станет ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», расположенного в бухте Капсель, в Крыму, и одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства. Политолог объяснила высокий показатель средней продолжительности жизни в Якутии Политолог Федорова рассказала о развитии транспортной и социальной сфер в Якутии

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Экономика Якутии развивается хорошими темпами. Укрепляется и социальная сфера, в том числе медицина, что позволило регионудостигнуть средней средней продолжительности жизни выше, чем в целом по России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Путин на встрече с Николаевым обсудил социально-экономическое развитие Якутии. «Якутия всегда была довольно суровым местом. И проблем, обусловленных климатическими условиями, там хватает. Но очевидно, что регион развивается весьма хорошими темпами. Например, сейчас решается вопрос с субсидированием авиаперевозок, что улучшит транспортную доступность региона», – рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. «Также важна тема со строительством Ленского моста, который объединит федеральную трассу «Вилюй» с дорогами «Лена» и «Колыма». Если же говорить об экономике Якутии в целом, то сейчас она составляет чуть ли не четверть всего ВРП Дальневосточного федерального округа. В принципе, даже один этот показатель говорит о развитии республики и эффективности властей региона», – отметила собеседница. «Еще один показатель хорошей работы региональных властей – сокращение площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом площадь уменьшилась в 14 раз – до 500 тыс. гектаров. Это вообще исторический минимум за все время наблюдений», – напомнила аналитик. «Касательно социальной сферы, нужно отметить также беспрецедентный для региона показатель: средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране, составив 72,9 года. Этого удалось достичь в том числе благодаря развитию медицинской сферы в республике», – подчеркнула эксперт. «Николаев на встрече с Путиным получил одобрение на выдвижение на второй срок. Это значит, что федеральный центр позитивно оценивает результаты работы республиканской власти в течение последних пяти лет и ждет от Николаева, что регион будет развиваться в том же векторе», – подытожила Федорова. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, по словам которого, главная задача властей региона в том, чтобы республика оставалась крепким экономическим тылом страны. «Я знаком со всеми положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует – у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения», – отметил Путин. Николаев указал, что это стало результатом в том числе выплат по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.



«Владимир Владимирович, и [еще] одна хорошая новость: впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни, а за 2022 год у нас – 72,9 [года]», – подчеркнул Николаев. Также глава региона рассказал про развитие угольной сферы. «Мы в 2017 году добывали 16 млн тонн угля, а в прошлом году мы добыли 39 млн тонн. В первую очередь это «Эльгауголь» – за 24 млн тонн, «Колмар» и «Якутуголь». «Эльгауголь» строит частную тихоокеанскую железную дорогу через Хабаровский край. Строится глубоководный порт на 30 млн тонн, более десяти обогатительных фабрик. Я считаю, что это самая крупная промышленная стройка у нас в стране», – сказал Николаев. Также он рассказал про прокладку волоконно-оптической линии связи во все арктические районы. «Глобальный проект – он стоит где-то 10 млрд рублей. Хотим в течение трех лет выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с океанским кабелем вдоль Северного морского пути. С точки зрения безопасности это повысит всю связанность нашей территории», – заметил глава региона. Ранее в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, эта сфера вносит огромный вклад в развитие всего региона и решение одной из главных проблем Дальнего Востока – оттока населения. «Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый поселок. Если бы в Якутии добывали только алмазы круглогодично, то никакого расцвета там бы не было. А мы видим совершенно другую картину на примере республики, которую возглавляет Айсен Сергеевич», – подчеркнул Новиков. Новости СМИ2 Политологи назвали три ключевых политических тренда в России На Всероссийском экспертном форуме политологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России

Фото: @Toshan_Vl/Global Look Press

Текст: Полина Воронина

Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме. «На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума. «Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт. «Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он. «В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета. «Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер. Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он. Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик. «Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт. По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он. Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов. «При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов. Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как изменилась электоральная мода в России. Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона 27 мая 2023, 20:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Мурманской области следует в ближайшие годы повышать качество жизни и реализовать стратегические программы развития Арктики, заявил президент Владимир Путин, поздравляя жителей региона с 85-летием области. «Мурманская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых – квалифицированные кадры и созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов – повышение качества жизни, благоустройство городов и поселков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ, укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути», – отметил президент. Его поздравление зачитал губернатор области Андрей Чибис, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что историю региона создавали «смелые, решительные и талантливые люди», их самоотверженность, стремление принести пользу стране в суровых условиях помогли построить транспортную инфраструктуру, нарастить промышленный потенциал региона, обеспечить безопасность северных рубежей страны. «Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями ваших земляков, своей инициативностью и целеустремленностью содействовать решению ответственных задач, на благо Мурманской области и всей России», – зачитал Чибис высказывания главы государства. Новости СМИ2 В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда 30 мая 2023, 11:55 Текст: Ольга Никитина

Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР. В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС. Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет. Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина. Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток

Фото: Berl Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин. «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС. Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России. Новости СМИ2 Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29 мая 2023, 21:17 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Тайипом Эрдоганом, во время которого поздравил своего коллегу с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в пресс-службе Кремля. В сообщении говорится, что президент России тепло поздравил Эрдогана, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Президент подчеркнул, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях». Президент Турции поблагодарил за поздравление и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Также стороны условились о продолжении личных контактов. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов.