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3 мая, среда | Последнее обновление — 21:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
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Политолог: Развитие производства и научного кластера в Нижегородской области видно невооруженным глазом
Политолог Манойло перечислил достижения нижегородского губернатора Никитина в управлении регионом
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Активное вовлечение Нижегородской области в социальные программы помощи участникам СВО и их семей, помощь новым субъектам и успехи в экономическом развитии региона были высоко оценены президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому глава государства выразил поддержку губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на предстоящих выборах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Путин провел встречу с Никитиным.
«Путин высоко оценил усилия Никитина по развитию области. В регионе растет занятость, Никитин разрешил кризис, который грозил большому количеству предприятий. Это приводит к притоку инвестиций, улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей», – пояснил Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности.
«Я сам несколько недель назад был в Нижнем Новгороде и лично видел развитие производства, предприятий, среднего и малого бизнеса, научных кластеров, образовательной сферы. Это видно невооруженным глазом. Мы были также в Нижегородском лингвистическом университете, который перенимает у нас магистерскую программу МГУ «Информационные и гибридные войны». У НГЛУ великолепная лингвистическая база, там преподают японский и китайский языки. Все это развивается в том числе благодаря Никитину», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также отметил активное вовлечение губернатора в решение задач, которые стоят перед регионом в контексте СВО. Прежде всего – это поддержка и содействие добровольцам из Нижегородской области, которые отправляются на фронт. Отдельного внимания заслуживает и тот объем помощи в развитии социальной инфраструктуры, который область оказывает подшефной территории – агломерации Большой Харцызск в ДНР.
«Поэтому губернатор в руководстве регионом выбрал верный вектор. Это отметил Путин на встрече. Таким образом, я думаю, Никитин должен продолжить управление Нижегородской областью и после Единого дня голосования», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который доложил, что загрузка оборонно-промышленного комплекса в регионе выросла на 18%, предприятия работают в две-три смены. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, в том числе в части СВО, исполняется надлежащим образом», – сказал он.
Также Никитин рассказал главе государства о системном подходе к поддержке участников СВО, мобилизованных и их семей, социальном военном контракте. Кроме того, он доложил о помощи подшефной агломерации Большой Харцызск в ДНР, куда входит и Иловайск. «Сделали акцент на водоснабжении, на теплоснабжении, подготовке к осенне-зимнему сезону, подготовке учебных заведений», – подчеркнул Никитин.
«Честно говоря, посчитали важными еще и такие вещи, как обеспечить красивое благоустройство с учетом опыта Нижнего Новгорода (к 800-летию мы настропалились готовить пространства). Сделали очень хороший бульвар в самом основном Харцызске, главную площадь, где находится ДК. Люди очень благодарны, очень позитивные отзывы. Тоже 2,1 млрд рублей было потрачено на эти цели на Харцызск», – добавил губернатор.
Говоря об экономических успехах региона, он отметил, что в Нижегородской области показали рост металлургия, нефтепереработка, производство бумаги, производство одежды и компьютеров в Арзамасе. «По сельскому хозяйству рекорд за 30 лет по зерну – 112% рост, в строительстве – 132% рост», – отметил руководитель региона.
В завершение он выразил готовность продолжить работу по итогам сентябрьских выборов. «Все зависит прежде всего от позиции людей. Мне кажется, они имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Поэтому, надеюсь, что люди вас поддержат», – ответил Путин.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС.
Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
Российская авиация уничтожила группу резервов ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила группу резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила сосредоточившиеся резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских военных Вадим Астафьев.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также был уничтожен артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубица Д-30 на Марьинском направлении около Максимильяновки, передает РИА «Новости».
Также Астафьев рассказал, что спецназ российской группировки «Юг» сорвал ротации противника на трех тактических направлениях.
Так, российскими военными были выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника на Лисичанском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях.
Уточняется, что зенитчики Южной группировки ударили расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Водяного и сбили украинский БПЛА типа «Фурия». Кроме того, батарея зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению
Военный эксперт Леонков: Подрывами железной дороги в Брянской области ВСУ пытаются разорвать пути снабжения российских войск
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Украина готовится к контрнаступлению. В связи с этим можно полагать, что подрывами железных дорог противник пытается разорвать логистические цепочки снабжения ВС РФ. России стоит усилить охрану приграничных территорий. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее СК РФ опубликовал видео диверсии на железной дороге в Брянской области.
«Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт.
«Мы, в свою очередь, должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник.
«В частности, если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились своей обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков.
«Что касается наших ударов по путям снабжения противника, то очевидно, что подобные действия руководство признает нецелесообразными. Подобные операции имеют ряд технических сложностей. Необходимо убедиться, что на логистических путях не будет гражданских, а также выявить, что транспорт перевозит именно военную технику», – акцентирует эксперт.
«Железные дороги даже при прямом ударе можно достаточно оперативно восстановить, однако если поразить объекты энергетической инфраструктуры, то это отразится и на качестве логистики противника. Поэтому пока мы работаем в данном направлении», – резюмирует Леонков.
С начала недели в Брянской области совершено сразу два подрыва железнодорожного полотна. Накануне в РЖД сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате действий посторонних лиц. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, движение на участке Снежетьская – Белый берег было приостановлено. Губернатор Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства.
В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство, локомотив сошел с рельсов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале глава региона пояснил, что инцидент произошел на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча. Также обошлось без пострадавших.
Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия на железной дороге в Брянской области, где в понедельник произошел инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается, что криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия.
Еще один аналогичный теракт в регионе был предотвращен бдительным работником железной дороги, сообщает издание Lenta.ru. На 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные, предположительно, планировали заложить самодельное взрывное устройство. Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Рогов призвал ударить по офисам Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве
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Ответом на атаку на Кремль должны стать удары по офису украинского президента, а также по офисам службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны в Киеве, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Нужно нанести три «сокрушительных ответных удара» по трем адресам в Киеве – улица Банковая, 11, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского, Банковая, 33, офис СБУ, и улица Электриков, 33, офис ГУР, сказал Рогов РИА «Новости».
По его мнению, удары по этим точкам станут сигналом для подчиненных Зеленского о том, что Россия «берется за дело серьезно» и больше «церемониться не будет».
В таком случае киевский режим осознает, что все закончится «очень печально», неотвратимость наказания – это то, что остановит украинское руководство «от новых терактов», заключил он.
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
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ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении в Запорожской области идет бой с начавшими атаку ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, у ВСУ в атаке задействованы бронетранспортеры и танки. Он заявил, что уже подбит один вражеский танк и один БТР. Сейчас идет бой, пока не ясно, можно ли назвать это полномасштабным наступлением, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что на фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли, а ВСУ закончили переброску войск.
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске на 160 метров
Российские силы за сутки продвинулись на разных направлениях в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 160 метров, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что за 2 мая российские штурмовые формирования продвинулись в Артемовске на разных направлениях на расстояние до 160 метров, всего освобождено 53 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что под контролем противника все еще находятся 2,7 кв. километра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании бизнесмена.
Ранее во вторник командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска. Днем ранее Пригожин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске за день примерно на 120 метров.
Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать в четверг
О том, где президент России Владимир Путин будет работать в четверг, сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, в Ново-Огарево или в Кремле будет работать президент, Песков ответил, что об этом сообщат своевременно, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Депутат назвал просчетом для Киева попытку покушения на Путина
Депутат Шхагошев назвал просчетом и «стоп-сигналом» для Киева попытку покушения на Путина
Киевский режим серьезно просчитался, попытавшись совершить покушение на российского лидера Владимира Путина, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Следует ожидать жесткого ответа со стороны России, Киев и диверсионные группы, планировавшие атаку, совершили просчет, заявил Шхагошев, передает РИА «Новости».
По его словам, это уже «не красная линия, это стоп-сигнал» для киевского режима. Парламентарий добавил, что теперь Украина «в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль
Украинская сторона не имеет отношения к атаке на Кремль, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Киевские власти не имеют отношения к атакам дронов на Кремль, заявил Подоляк Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Также причастность Украины к атаке отрицает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Украинская сторона не имеет данных об этой атаке, и все имеющиеся силы и средства «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», заявил он изданию «Страна.ua».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
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