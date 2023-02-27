В ЕР рассказали, какие выплаты смогут получить жители новых регионов с 1 марта

Замглавы фракции ЕР Исаев: Жители новых регионов России с 1 марта смогут получать пенсии и выплаты на детей

Жители новых регионов России с 1 марта 2023 года смогут получать пенсии и выплаты на детей, бесплатную медицинскую помощь, оформлять пособия и льготы, сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Исаев отметил, что при разработке пакета мер учитывался примененный ранее опыт интеграции Крыма и Севастополя.

«В нашей стране есть выплаты, которых нет на Украине: маткапитал, универсальное пособие для детей. У нас более высокая степень защищенности работников по ТR, более высокий размер пенсий. Мы максимально избежали того, чтобы у граждан при переходе на российскую систему выплат возникли потери», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Так, если жителю установлена социальная выплата, заменявшая в ДНР и ЛНР пенсии, но по российскому законодательству еще не положена пенсия, ему установят пенсионную выплату до достижения требуемого возраста.

Для назначения пенсии установлен переходный период с 1 марта 2023 года до 29 февраля 2024 года. «Люди смогут собрать необходимые документы, не торопясь. При этом пенсия будет выплачиваться с 1 марта, но не ранее срока, когда она положена по российскому законодательству», – пояснил он.

По словам Исаева, если у человека недостаточный стаж или российская пенсия меньше размера выплаты, которую он получал в ЛДНР, ему установят региональную доплату. Она будет индексироваться вместе с основным телом пенсии.

По словам парламентария, в ряде случаев люди не могут подтвердить трудовой стаж, необходимый и при установлении пенсий, и при расчете больничного листа. При этом размер выплат по больничному зависит от стажа – от 60% до 80%. Подтвердить стаж помогут специально создаваемые межведомственные комиссии, которые получают на этих территориях право принимать окончательное решение в интересах граждан, сообщил депутат.

Для перерасчета пенсий в качестве средней зарплаты возьмут средние зарплаты в соседних регионах: для Донецкой и Луганской народных республик это Ростовская область, для Херсонской и Запорожской областей – Крым.

Всех инвалидов перерегистрируют по группам и обеспечат полагающиеся выплаты и социальные услуги. До 1 января 2026 года они должны будут пройти медико-социальную экспертизу.

Исаев подчеркнул, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик уже действует программа материнского капитала. А с 1 марта заработает универсальное пособие на детей, причем до конца года не будет действовать правило нулевого дохода, которое существует в РФ.

«Чтобы получить такое пособие, нужно либо иметь доход, либо документально подтвердить объективные причины, почему он отсутствует. Это правило до 1 января 2024 года на территории новых регионов действовать не будет», – отметил он.

С 1 января 2024 года должна в полном объеме заработать и система социального контракта – это предусмотрено законом. «Это один из наиболее успешных социальных проектов последнего времени, который дает средства человеку, чтобы получить специальность, открыть собственное дело, пройти обучение и в целом выйти из трудной жизненной ситуации», – пояснил Исаев.

Принятые законы помогут существенно улучшить положение людей на новых территориях и дадут им возможность получать полноценную социальную поддержку, резюмировал замруководителя фракции.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России.