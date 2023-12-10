  • Новость часаРоссийская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ
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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    46 комментариев
    10 декабря 2023, 05:59

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    9 декабря 2023, 12:44
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции, передает РИА «Новости» слова женщины.

    Местные жители предположили, что украинские войска готовятся к бегству.

    Женщина рассказала, что утром несколько солдат ВСУ зашли в подъезд ее многоэтажного дома, чтобы ограбить квартиры. Один из солдат в ответ на возмущения заявил: «Вы что хотите все... (русским - прим. ВЗГЛЯД) оставить?!». Она вызвала полицию, но никто не приехал.

    Ранее власти Украины ограничили для солдат ВСУ въезд в Херсон, потому что все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население.

    Коментарии (14)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (23)
    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    Коментарии (21)
    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (12)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (42)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    9 декабря 2023, 09:27
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Герой ДНР Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР и командир батальона «Спарта» Артем Жога охарактеризовал новые обвинения СБУ в его сторону, как шаги «умственно отсталых».

    По его словам, не представляется возможным комментировать сумасшедших и умственно отсталых людей, передает РИА «Новости».

    Накануне киевский режим заочно предъявил Жоге обвинение в коллаборационизме. До этого на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы «за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

    Напомним, Герой ДНР Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу граждан страны выдвинуться на выборы в качестве кандидата на пост главы государства.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2023, 10:49
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска

    «Ламберт»: Украинские военные стараются не вступать в стрелковый бой в районе Артемовска

    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдают в плен или предпочитают отступать, рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

    По словам командира с позывным «Ламберт», солдаты ВСУ периодически сдаются в плен, но уже в ходе боя, когда понимают, что шансов нет, передает ТАСС.

    Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о мародерстве солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (2)
    9 декабря 2023, 14:56
    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы

    NRK: Норвежские военные практикуют похороны солдат из-за событий на Украине

    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны в связи с опасениями касательно обострения украинского конфликта, сообщает NRK.

    В статье указано, что сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в прошлом году война пришла на Украину и в Европу, поэтому норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а гибель людей и захоронение однополчан, передает РИА «Новости».

    Как уточняет NRK, в ходе «тренировочных» похорон солдаты норвежской армии психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

    Так, по словам сержанта Стиана Мо, бойцам важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к войне.

    Как в свою очередь отметил солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, стоит подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь, подчеркнув, что к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

    Ранее американский эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 10:35
    Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
    Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Назначенный Киевом глава Херсонской области военной Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры.

    Здание получило повреждение в результате ночных ударов, сообщает Telegram-канале Прокудина, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона.

    Коментарии (7)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 20:50
    При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке пострадали шесть человек

    Кулемзин: При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке ранены шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецке шестеро мирных граждан ранены при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника, заявил мэр города Алексей Кулемзин в субботу.

    Дрон сбросил бомбу в Петровском районе, на улице Добровольского, возле ТК «Галактика», уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.

    До этого в субботу ВСУ обстреляли ракетами Макеевку, там произошел пожар.

    Коментарии (5)
    9 декабря 2023, 15:47
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» перечислила четыре причины, по которым киевский режим не должен быть допущен в ЕС, заявил директор по коммуникациям партии Иштван Холлик.

    Украина «находится в состоянии войны», потому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены, указал Холлик, передает ТАСС.

    Из этого вытекает проблема – трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь. Также украинское руководство нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В последние два года киевский режим получил от Евросоюза больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет, но эти вливания ничего не поменяли. Мир не установлен, и гибель людей на поле боя продолжается, указал он.

    При вступлении в ЕС Украина все члены сообщества «станут чистыми донорами», никто, кроме этой страны, не получит помощь Евросоюза, указал Холлик.

    Он указал, что, согласно подсчетам Financial Times, киевский режим может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, это исчерпает финансовые запасы Евросоюза.

    Представитель партии напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и прождала 10 лет, другие государства действовали подобным образом, и процесс вступления также занимал шесть-восемь лет. Никто не получал преференций и не вступал в ЕС по ускоренной программе, но для Украины хотят сделать исключение.

    По мнению Холлика, Брюсселю нужно сосредоточиться на содействии мирным переговорам и прекращению огня, а не добиваться вступления Украины в ЕС.

    Партия внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции, она рассчитывает на одобрение документа на следующей неделе.

    В пятницу украинская Рада приняла во втором чтении два проекта закона, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 16:42
    Express: Украина не получит военные корабли из-за риска перехвата Россией
    Express: Украина не получит военные корабли из-за риска перехвата Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запад не передаст киевскому режиму военные корабли, поскольку переправлять их придется через международные воды, где их перехватит ВМФ России, заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

    Для доставки на Украину кораблей Западу придется провести их через Черное море, они будут находиться в международных водах, указал Мендоса в интервью изданию Express, передает Ura.ru.

    Ничто не сможет помешать России перехватить по пути эти корабли. С точки зрения поставок кораблей киевскому режиму гораздо больше опасностей, чем при поставках любого другого оборудования, добавил он.

    Военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска, но даже для их поставки на вооружение ВСУ придется потратить много времени.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 08:46
    В Киеве начали расследование после аварии в метро

    Киевская прокуратура начала расследование аварии в метро из-за служебной халатности

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за подтопления тоннелей и остановки движения поездов на шести станциях ветки киевского метро началось досудебное расследование предварительно по служебной халатности, сообщает прокуратура Киева.

    Известно, что в пятницу вечером власти города сообщили об остановке движения поездов между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» киевского метро из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в стенах, передает РИА «Новости».

    Установлено, что это могло привести к подтоплению тоннеля. В связи с этим на указанном участке метро столичная прокуратура Украины начала досудебное расследование из-за служебной халатности, повлекшей за собой тяжелые последствия.

    Уточняется, что будут оценены действия должностных лиц предприятия «Киевский метрополитен» и подрядных организаций.

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