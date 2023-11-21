Мирошник: ВСУ начали охоту на мирных граждан с помощью беспилотников

При этом он подчеркнул, что «операторы дронов точно видят, по кому наносят удары», передает ТАСС.

Дипломат заметил: данные за последние месяцы подтверждают, что украинские вооруженные формирования, а также иностранные наемники целенаправленно бьют по соцучреждениям на российской территории, причем выбирают моменты наибольшего скопления мирных граждан.

Мирошник заявил, что ВСУ используют дальнобойное вооружение с большой зоной поражения и практикуют повторные обстрелы, когда под удары попадают уже спасатели и медработники, которые прибыли для оказания помощи.

Родион Мирошник в десятилетнюю годовщину Евромайдана рассказал газете ВЗГЛЯД, как разворачивались события, приведшие к нынешней ситуации.