Путин: Россия не ограничивает и не запрещает импорт лекарств Путин поздравил Башмета с 70-летием Путин потребовал ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах 24 января 2023, 16:30 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах. Путин напомнил Мишустину, что по работе на новых территориях был предусмотрен целый набор мероприятий, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», – цитирует ТАСС Путина. Президент напомнил, что январь уже подходит к концу, и подчеркнул, что деньги на эти цели предусмотрены. Он пообещал Мишустину отдельный разговор на эту тему. «Есть, принято», – ответил премьер. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением. Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке 23 января 2023, 00:34 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре. Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку возле Артемовска 23 января 2023, 12:13

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российские военные освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка рядом с Артемовском, сообщили в штабе теробороны ДНР. В Telegram-канале ведомства уточняется, что помимо недавно освобожденного Двуречья, полный контроль со стороны российских военных получил населенный пункт Краснопольевка. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии Южного военного округа освободили Двуречье в ДНР. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS 24 января 2023, 06:32

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС. Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги. В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове. Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области огнем из самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 23 января 2023, 06:58 Текст: Антон Никитин

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны. Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления, передает РИА «Новости». При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме. Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники 23 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ. В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников. Началось строительство нового водовода из Ростовской области в Донбасс Минобороны РФ: Начато возведение крупного водовода из Ростовской области в Донбасс 23 января 2023, 05:34 Текст: Антон Никитин

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве. В министерстве сообщили, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. В ведомстве уточнили, что новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец – Донбасс, мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, передает ТАСС. Это уже восьмой водовод, возводимый силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец – Донбасс и другие. Как уточнили в Минобороны, замглавы ведомства Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг хода строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов. В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары. Напомним, в конце июля минувшего года коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Стахановский машиностроительный завод из РСЗО Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об украинском обстреле Стахановского машиностроительного завода 22 января 2023, 03:58 Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram о «пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода». Позднее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS, передает ТАСС. Напомним, в начале спецоперации на Украине Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Однако из-за позиции позиции украинских властей географические задачи СВО изменились. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдумов. Пушилин назначил нового главу Мариуполя Врио главы ДНР Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя 24 января 2023, 10:49

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. В указе Пушилина отмечено, что Олег Моргун уже назначен. Его должность в свою очередь занял Василий Овчаров. Ранее Пушилин рассказал о зачистке Краснопольевки. Новости СМИ2 В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из новых регионов 22 января 2023, 17:52 Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно. Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия». «Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он. Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований. Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира Президент Владимир Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира 23 января 2023, 09:45 Текст: Александра Юдина

Евразийский экономический союз имеет все необходимые возможности для становления одним из мощных и самодостаточных полюсов нового многополярного мира, заявил глава государства Владимир Путин. По словам Путина, одним из сильных достижений стала тесная интеграция внутри объединения в связи с проблематикой, связанной с активизацией санкционного режима и пандемией. Среди основных проблем он выделил бедность населения, изменение климата, дефицит энергоресурсов, а также продовольствия и воды. ЕАЭС обладает всеми возможностями для того, чтобы стать центром «притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству государств», приведены слова российского лидера на сайте Кремля. Путин предложил участникам ЕАЭС сверстать новый план действий до 2030 и 2045 годов. Также он посоветовал возобновить совместную работу в области цифровой трансформации и развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Новости СМИ2 Ребенок погиб в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ Вследствие обстрела Кременной в ЛНР погиб ребенок, четверо взрослых ранены 23 января 2023, 08:16 Текст: Александра Юдина

Вследствие обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР погиб годовалый ребенок, четверо взрослых ранены, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, стало известно об обстреле украинскими военными населенного пункта Кременная 21 января. Двое мужчин и две женщины получили ранения, не выжила девочка 2021 года рождения, передает РИА «Новости». Накануне ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области, обошлось без жертв. Отмечается, что рядом с погостом нет военных объектов или воинских подразделений. Пушилин заявил о разрушении Соледара украинским войсками Пушилин: В Соледаре практически не осталось целых зданий 23 января 2023, 13:10 Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ практически полностью разрушили Соледар, в городе почти не осталось целых зданий, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что украинские войска наносили городу максимальный ущерб, передает ТАСС. При этом российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии фронта в ДНР. Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ при отходе из города Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Новости СМИ2 Путин обозначил для ЕАЭС связанные с использованием иностранных валют задачи 23 января 2023, 10:41 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин обозначил актуальную задачу для ЕАЭС, связанную со снижением рисков во взаимной торговле иностранных валют и платежных систем. Российский лидер поручил проработать снижение экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, говорится на сайте Кремля. Путин отметил, что незаменимым условием стабильных расчетных отношений внутри Союза останется подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем. По мнению президента, стабилизация финансовых рынков создаст благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-участниц оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Также Путин заявил о целесообразности изучения возможностей образования Евразийского рейтингового агентства, чтобы оно несло оценивающую функцию для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. Ранее президент заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира. В ДНР оценили назначение нового главы Мариуполя Донецкий депутат Бердичевский: Моргун на прошлых постах зарекомендовал себя как хороший управленец 24 января 2023, 12:30

Фото: кадр из видео

Текст: Алёна Задорожная

Перед Олегом Моргуном стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать в Мариуполе. И важно то, что местные люди его знают и уважают, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя назначение Моргуна главой Мариуполя. «Я лично знаю Олега Моргуна с 2014 года. При Украине он был начальником милиции Мариуполя и очень хорошо себя зарекомендовал на этом посту, несмотря на политику Киева. Никаких претензий у населения к его работе не было», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Моргун очень быстро перешел на нашу сторону. Он опытный администратор. Его и сейчас помнят в Мариуполе. Кроме того, в Новоазовском районе и Ясиноватой, где он также был главой, о нем отзываются как о серьезном и качественном руководителе, который, несмотря на постоянные обстрелы, активно развивал муниципалитеты», – отметил собеседник. «В Мариуполе разрушено почти 70% зданий и сооружений. И там идут активные работы по восстановлению города. Полагаю, что Моргуна отправили в населенный пункт именно для того, чтобы он обеспечил качественную работу по этому направлению», – заключил Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. Новым главой Новоазовского района ДНР станет Василий Овчаров. Моргун родился в Винницкой области, пишет ТАСС. До событий 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. В частности, был главой Ясиноватой. С 2015 года бессменно возглавлял Новоазовский район республики. Во время боев за освобождение Мариуполя от украинских войск весной прошлого года занимался организацией пунктов временного размещения для жителей города. На Украине заочно осужден на 11 лет за участие в создании ДНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин поручил Минниханову поддержать героев России и их семьи в Татарстане Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым поручил поддержать семьи участников СВО 23 января 2023, 13:54 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову оказывать поддержку проявившим героизм военнослужащим и их семьям. Глава Татарстана рассказал во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, что среди татарстанцев, принимающих участие в СВО, шесть героев, трое из них погибли, 52 награждены орденами Мужества. Минниханов заверил президента, что всех героев чтят, семьям и военнослужащим помогают, передает ТАСС. «Не забывайте об этом», – поручил Путин. Минниханов заверил, что тема поддержки СВО является самой важной, семьям и детям оказывается повышенное внимание. Также он отчитался, что почти 2,5 млрд рублей республика выделила на поддержку СВО, а также подшефному Татарстану городу Лисичанску. Два батальона «Алга» и «Тимер» находятся в зоне СВО. На это Путин заметил, что «Алга» значит «вперед». «Алга!» – «вперед», да. «Тимер» – «железный», – подтвердил Минниханов. По словам главы Татарстана, в Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Минниханов отметил, что как только появится возможность, полностью весь объем работ в Лисичанске будет выполнен, хотя по ряду объектов работу уже начали. Глава Татарстана добавил, что все вопросы организации работы врачей из Татарстана в зоне СВО также были решены. Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Рустама Минниханова, на которой будут обсуждены вопросы развития Татарстана.