Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в СБ ООН

Митрополит Волоколамский Антоний выступил в СБ ООН в связи с ситуацией на Украине

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совбезе ООН – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) рассказал о ситуации на Украине.

Митрополит со ссылкой на украинские СМИ указал, что Киев лишил украинского гражданства ряд архиереев Украинской православной церкви, можно ожидать их высылки из страны. В РПЦ такой шаг назвали формой массовых политических репрессий. Подчеркивается, что конституция Украины запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.

Как сообщил митрополит Антоний, в 2022 году на Украине раскольники захватили 129 храмов канонической УПЦ, это сопровождалось фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства. Также в стране полностью блокирована юридическая регистрация новых общин УПЦ, по надуманным причинам открываются уголовные дела против ее епископов и священников, передает РИА «Новости».

По мнению митрополита, православное христианство могло бы стать основой взаимопонимания между Россией и Украиной, но украинские власти пытаются «уничтожить УПЦ». Власти Украины поставили себе целью тотальный контроль религиозной жизни общества в стране, заявил он.

На сайте отдела внешних церковных связей УПЦ позднее появилось сообщение с призывом к российским властям не выступать от ее имени на международных площадках.