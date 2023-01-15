Французский город отказался принимать от России плату за аренду мест на кладбище

Город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, на котором похоронены знаменитые российские деятели, сообщила газета Monde.

Газета Monde рассказала об отказе города от средств со ссылкой на Николая Лопухина, главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа.

Лопухин рассказал изданию, что кладбище пришло в запущеннее, Россия хотела сделать реставрацию, но из-за коронавируса и ситуации на Украине проектом больше не занимаются, передает РИА «Новости».

На кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

Россия и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году подписали соглашение, согласно которому Москва должна была оплачивать аренду мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников.

Ранее сообщалось, что российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от обязанностей художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, который он возглавлял с 1989 года.