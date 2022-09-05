В Херсоне заявили об аварийном состоянии Антоновского моста

В Бундестаге призвали ЕС способствовать завершению конфликта на Украине

Европа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой с целью положить конец конфликту на Украине, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

Она выразила мнение, что конфликт на Украине может быть завершен «только путем переговоров». По ее мнению, на президента России Владимира Путина якобы «следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс». «Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые парламентарий сказала в интервью немецкому изданию t-online.

Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. «Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?» – отметила депутат.

При этом она выразила мнение, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон. «Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия – ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» – сказала депутат Бундестага.

При этом Сара Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство. «Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому», – отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.

Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом Вагенкнехт уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее в Бундестаге признали невозможность завершить конфликт на Украине санкциями.

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