В Британии дали прогноз по применению ядерного оружия

Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.

По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.

«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.

Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.

Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.