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18 августа, четверг | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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Стало известно о боязни Запада предлагать в ООН санкции против России
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Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, все большее число государств отказываются от публичной критики России. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. «Поддержка (мер против России) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления зимой
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Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества – так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. Он рассказал, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги.
«Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, он засунул целый рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.
«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», – сказал мужчина.
Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.
Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. «Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению», – уверен немец.
К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, он использует бирдекель – подставку под пивные кружки.
Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор.
«Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник», – рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.
Еще одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. «Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии», – пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна.
«Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, то я просто использую эти продукты позже», – заключил немец.
Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung назвал санкции против России харакири для Германии
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Эстония планирует не впускать в страну россиян с выданными в других странах ЕС визами
Эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства, заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», – заявил Рейнсалу в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.
Министр сказал, что такие же меры принимались во время обострения пандемии. По его утверждению, законы ЕС позволяют блокировать въезд даже граждан Евросоюза, в том числе внутри сообщества.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Болгария запретила экспорт древесины из-за дефицита дров
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Министерство сельского хозяйства Болгарии приняло решение о временном ограничении экспорта древесины в третьи страны, сообщил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев в интервью телеканалу BTV.
«Сегодня будет подписано распоряжение о запрете экспорта дерева в третьи страны», – сообщил министр, пояснив, что в стране отмечается дефицит материалов деревообрабатывающей промышленности, в том числе для нужд отопления, передает ТАСС.
«Приближается осень, и у нас остается мало времени, чтобы проблему дефицита решить. Спрос на дерево из-за подорожания других источников энергии вырос в три раза, и крупные потребители древесины буквально выбирают всю ее с рынка. Но я договорился с представителями крупнейших компаний, которые ограничат закупки дерева, чтобы приоритетно удовлетворить нужды населения. Прежде всего, поможем с поставкой дров бедным слоям населения, которые проживают в сельской местности. Работаем на максимальных оборотах, нет риска, что население дров не получит», – отметил Гечев.
Министр отказался отвечать на вопросы о росте цен на дрова, отметив, что она формируется рынком и при росте цены на газ и электроэнергию не может быть на низком уровне, но обещал помочь покупателям с доставкой дров. По данным болгарских СМИ, в начале августа цена кубометра распиленных и расколотых дров составляла около 150–170 левов (около 75–85 евро), в Софии дрова можно было купить за 180 левов (около 90 евро). В прошлом году аналогичное количество дров стоило около 90–100 левов (около 45–50 евро).
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Финляндия отказалась аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы
Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в финской столице.
«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Финляндия «не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».
Кроме того, Хаависто высказал такую позицию на встрече с главой МИД Эстонии. Эта страна Балтии с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами. Как пояснил эстонский министр, визы остаются действительными, однако к их обладателям будут применены санкции – въезд в Эстонию им будет запрещен.
Министр добавил, что Таллин планирует в дальнейшем «обсуждать этот вопрос на уровне ЕС и добиваться общеевропейских санкций против туризма из России».
Напомним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
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Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы
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В июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.
Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
По мнению Politico, получили подтверждения украинские заявления о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш считает, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля. По его словам, хотя «боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли».
В июле министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Американская газета New York Times пишет, что постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.
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В WSJ назвали визовые ограничения для россиян нарушением принципа толерантности
Газета Wall Street Journal опубликовала статью политического обозревателя Уильяма Наттрасса, в которой подчеркивается, что визовые ограничения в отношении россиян противоречат западным принципам свободы и толерантности.
Наттрасс посетовал на «болезненную зависимость» ЕС от России. Так, в «Центральной Европе эта зависимость дала о себе знать, когда в начале августа панику вызвала приостановка поставок по российскому нефтепроводу, произошедшая на фоне трудностей с транзитом, вызванными антироссийскими санкциями», передает ТАСС.
При этом Наттрасс осудил попытки ЕС «переложить вину на российский народ», пока энергетические компании «зарабатывают в Европе миллиарды». По его мнению, «на фоне энергетического кризиса у ЕС закончились идеи, как нанести экономический ущерб Путину». В результате ЕС «прибегает к дешевым пиар-трюкам против Путина вместо того, чтобы оказать практическую помощь Украине».
Тем временем власти Эстонии прекратила в 00.00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.
Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
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Эксперт: YouTube отказывает России в существовании альтернативных взглядов
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«Политическая ангажированность YouTube уже давно не вызывает сомнений. Если раньше цензурировали государственные СМИ, то теперь жертвой стали официальные каналы дипломатических представительств», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. На этой неделе YouTube без предупреждения удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании.
«Удаление видео с аккаунта диппредставительства продолжает прежнюю линию антироссийской политики. YouTube не допускает альтернативную точку зрения, которая может осветить происходящие процессы не так, как они преподносятся на Западе. Политика хостинга заключается в том, чтобы принудительно демонстрировать определенную картину мира. В их логике альтернативный взгляд не имеет право на существование», – считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
По мнению собеседника, «политическая ангажированность YouTube уже давно не вызывает никаких сомнений». «Если раньше цензурировали государственные СМИ, блогеров, высказывающих альтернативное видение, то теперь жертвой стали официальные каналы дипломатических представительств, – рассказал Данюк. – Роскомнадзор регулярно обращается к YouTube по поводу распространения фейков и противоправного контента. Но руководство компании последовательно игнорирует эти обращения. Модерация работает только в тех случаях, когда это выгодно для удовлетворения чьих-то политических интересов, либо направлено на исполнение задач, поставленных свыше».
На этой неделе видеохостинг YouTube удалил 29 видео с канала посольства России в Великобритании. В диппредставительстве призвали администрацию сайта восстановить контент, а также извиниться за необоснованные и дискриминационные действия. В диппредставительстве назвали содеянное грубой попыткой ограничить информационную работу, лишить аудиторию правдивой информации.
На удаленных видео были интервью посла России в Великобритании Андрея Келина о российско-британских отношениях, глобальном продовольственном и энергетическом кризисах, положении соотечественников за рубежом, неправомерной санкционной политике Запада. Дипломат также разъяснял цели и задачи специальной военной операции России на Украине.
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Правительство решило выделить 1 млрд рублей разработчикам оборудования для производства СПГ
Правительство России выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат разработчикам на проведение научно-исследовательских работ при создании оборудования для производства сжиженного природного газа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство окажет поддержку разработчикам, выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий», – передает ТАСС его слова.
Мишустин пояснил, что «эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырех проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства».
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Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что странам G7 необходимо сократить экспорт технологий в КНР из-за жесткой внешнеполитической линии этой страны.
«Китай становится все более дерзновенным. Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Британии и остального мира», – сказала министр, передает ТАСС.
Она добавила, что G7 нужно «удостовериться», что эти страны не экспортируют технологии, которые могут быть использованы против них.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объясняла Трасс, что Китай предупреждал США о последствиях визита американского спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
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