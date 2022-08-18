Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

|
18 августа, четверг | Последнее обновление — 12:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило об угрозе нового Чернобыля
Разделы
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
Подробности...
Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
Подробности...
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
|
|
Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
|
|
Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
|
|
Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову
|
|
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.
Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.
Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.
«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о боязни Запада предлагать в ООН санкции против России
|
|
Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, все большее число государств отказываются от публичной критики России. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. «Поддержка (мер против России) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эстония планирует не впускать в страну россиян с выданными в других странах ЕС визами
Эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства, заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», – заявил Рейнсалу в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.
Министр сказал, что такие же меры принимались во время обострения пандемии. По его утверждению, законы ЕС позволяют блокировать въезд даже граждан Евросоюза, в том числе внутри сообщества.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгария запретила экспорт древесины из-за дефицита дров
|
|
Министерство сельского хозяйства Болгарии приняло решение о временном ограничении экспорта древесины в третьи страны, сообщил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев в интервью телеканалу BTV.
«Сегодня будет подписано распоряжение о запрете экспорта дерева в третьи страны», – сообщил министр, пояснив, что в стране отмечается дефицит материалов деревообрабатывающей промышленности, в том числе для нужд отопления, передает ТАСС.
«Приближается осень, и у нас остается мало времени, чтобы проблему дефицита решить. Спрос на дерево из-за подорожания других источников энергии вырос в три раза, и крупные потребители древесины буквально выбирают всю ее с рынка. Но я договорился с представителями крупнейших компаний, которые ограничат закупки дерева, чтобы приоритетно удовлетворить нужды населения. Прежде всего, поможем с поставкой дров бедным слоям населения, которые проживают в сельской местности. Работаем на максимальных оборотах, нет риска, что население дров не получит», – отметил Гечев.
Министр отказался отвечать на вопросы о росте цен на дрова, отметив, что она формируется рынком и при росте цены на газ и электроэнергию не может быть на низком уровне, но обещал помочь покупателям с доставкой дров. По данным болгарских СМИ, в начале августа цена кубометра распиленных и расколотых дров составляла около 150–170 левов (около 75–85 евро), в Софии дрова можно было купить за 180 левов (около 90 евро). В прошлом году аналогичное количество дров стоило около 90–100 левов (около 45–50 евро).
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финляндия отказалась аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы
Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в финской столице.
«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Финляндия «не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».
Кроме того, Хаависто высказал такую позицию на встрече с главой МИД Эстонии. Эта страна Балтии с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами. Как пояснил эстонский министр, визы остаются действительными, однако к их обладателям будут применены санкции – въезд в Эстонию им будет запрещен.
Министр добавил, что Таллин планирует в дальнейшем «обсуждать этот вопрос на уровне ЕС и добиваться общеевропейских санкций против туризма из России».
Напомним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не подтвердили готовность выдать визу Лаврову для участия в сессии ГА ООН
|
|
США признают особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в связи с намерением министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить сессию Генассамблеи.
По словам Прайса, в делах, касающихся ООН, на США «как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок», передает ТАСС.
Однако при этом Прайс не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации. Прайс также не стал комментировать заявление посла России Анатолия Антонова, который собрался посетить в четверг Госдеп. Прайс заявил, что ему «нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами». «Но если нам завтра будет что сказать, то мы поступим таким образом», – заявили в Госдепе.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Антонов заявил о «парализованном» диалоге между Россией и США
Политический диалог России и США парализован, контакты двух стран носят единичный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что США «для удержания своей гегемонии нужны конфликты», а народу Украины Америка уготовила роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы
|
|
В июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.
Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
По мнению Politico, получили подтверждения украинские заявления о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш считает, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля. По его словам, хотя «боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли».
В июле министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Американская газета New York Times пишет, что постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
|
|
Россиянин Денис Дубников, задержанный в Нидерландах, экстрадирован в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил минюст США.
Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Сообщается, что 29-летний гражданин России «экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе». В среду он предстал перед судом в Портленде. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела, передает ТАСС.
Первое появление россиянина перед американским судом прошло в формате видеоконференции. Дело рассматривает мировой судья Джоли Руссо. Дубников заявил суду о своей невиновности, передает РИА «Новости».
Дубников был задержан в Амстердаме по запросу США в ноябре. Адвокат россиянина Аркадий Бух рассказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили».
СМИ сообщали, что Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В WSJ назвали визовые ограничения для россиян нарушением принципа толерантности
Газета Wall Street Journal опубликовала статью политического обозревателя Уильяма Наттрасса, в которой подчеркивается, что визовые ограничения в отношении россиян противоречат западным принципам свободы и толерантности.
Наттрасс посетовал на «болезненную зависимость» ЕС от России. Так, в «Центральной Европе эта зависимость дала о себе знать, когда в начале августа панику вызвала приостановка поставок по российскому нефтепроводу, произошедшая на фоне трудностей с транзитом, вызванными антироссийскими санкциями», передает ТАСС.
При этом Наттрасс осудил попытки ЕС «переложить вину на российский народ», пока энергетические компании «зарабатывают в Европе миллиарды». По его мнению, «на фоне энергетического кризиса у ЕС закончились идеи, как нанести экономический ущерб Путину». В результате ЕС «прибегает к дешевым пиар-трюкам против Путина вместо того, чтобы оказать практическую помощь Украине».
Тем временем власти Эстонии прекратила в 00.00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.
Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|