Зеленский уволил замглавы СБУ Горбенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Владимира Горбенко.

На сайте Зеленского также опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.

Зеленский также сообщил, что среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.

До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Зеленский начал срочно искать предателей.