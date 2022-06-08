«Единая Россия» и Минтруд предложили поправки в Трудовой кодекс

Законодательство необходимо сделать удобнее для работодателей и работников, поскольку порядка 30 тыс. иностранных компаний в России с почти 2 млн работников объявили о приостановке, сказал заглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

«Единая Россия» уже внесла ряд предложений по совершенствованию законодательства в области занятости и защиты прав работников и заручилась поддержкой правительства, среди инициатив – создание единого портала «Работа в России», где будут доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости, сказал Исаев, сообщается на сайте партии.

«Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения «Единой России» по стабилизации рынка труда. В их числе – увеличение объема средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», – добавил Исаев.

Кроме того, «Единая Россия» считает необходимым законодательно урегулировать вопрос занятости беженцев.

«Сейчас проблемы с трудоустройством испытывают те из них, кто не получил официальный статус беженца. У тех, кто имеет российские паспорта или приобрел статус беженца, нет проблем с устройством на временную работу. Но на получение статуса беженца требуется время, а люди хотели бы работать уже сейчас. И есть работодатели, которые заинтересованы в прибывших рабочих руках», – предложил замруководителя фракции.

Как подчеркнула замминистра труда Елена Мухтиярова, уже принятые при поддержке «Единой России» антисанкционные законы помогли избежать всплеска безработицы. При этом работа над новым законом о занятости не останавливалась.

«Основной задачей нового закона будет необходимость отразить реалии рынка труда и ставшие эффективными инструменты для решения задач в рамках санкционного давления. Минтруд подготовил примерную структуру нового закона о занятости, включающего 20 глав. Первые четыре главы нового закона обсудили нa площадке министерства, в конце этой недели пройдет обсуждение следующих четырех глав», – пояснила она.

Мухтиярова отметила, что в законе есть статьи, определяющие состав и круг лиц, попадающих под действие законодательства о занятости, а также соотношение законодательства о занятости с нормами международного права, вопросов недопустимости распространения недостоверной информации о вакансиях и информации дискриминационного характера.