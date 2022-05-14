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Минобороны опубликовано кадры наступления ВДВ на опорный пункт ВСУ
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Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
В ролике показали, как военнослужащие ВДВ ведут огонь по укреплениям противника из минометов, показана стрельба по огневым точкам из 30-мм пушки БМД-4М, работа снайперской пары, наступление бойцов широкой цепью через поле.
«Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Снайперские позиции подавляются с помощью пулеметов.
Ранее сообщалось, что ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 1,5 тыс. орудий и минометов ВСУ.
Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
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Украина захотела миллионную армию
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
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ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
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В Пентагоне заявили о возможном прекращении поставок вооружения Украине
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Поставки вооружения Украине из США могут приостановиться, если Сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», – цитирует РИА «Новости» Кирби.
Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева.
До этого Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
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Путин указал Шольцу на террористические методы боевиков на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
«Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе «Азовсталь», – сообщили в Кремле.
Российский лидер обратил внимание канцлера «на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов».
«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», – сообщили в Кремле по итогам переговоров.
«Президент России и федеральный канцлер Германии условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам», – сообщили в Кремле.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
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Стало известно о планах стран G7 передать Киеву 30 млрд евро
Страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что G7 намеревается оказать Киеву «масштабную финансовую поддержку», это планируется сделать на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, передает РИА «Новости».
Объем помощи рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит дополнительные 500 млн помощи Украине из Европейского фонда мира на закупку тяжелых вооружений, в частности, танков и артиллерии.
Германия потребовала от России не «навязывать» Украине условия мира
Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц, Россия не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром». Кроме того, Шольц обещал продолжить поставки вооружений на Украину.
Шольц выступил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне – Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
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Заговорившего об Украине немецкого министра освистали в Кельне
Вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека освистали и назвали «поджигателем войны» на предвыборном митинге в Кельне, сообщают информационные агентства.
Хабек заявил, что у тех, кто выступает против военной поддержки Киева, искажено представление о происходящем. По его словам, те, кто не помогает Украине, «виновны не меньше, а, может быть, и больше». Присутствующие на митинге ответили на его слова свистом и выкриками «Поджигатель войны», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Министр счел их поведение аморальным, но добавил, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину или попыткой отказаться от российских энергоресурсов. «Но это необходимо, если мы не хотим продолжать финансировать войну Путина», – сказал он.
15 мая состоятся выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, которая является самой густонаселенной в Германии.
В начле апреля собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, а в мае жители Берлина освистали посла Украины Андрея Мельника.
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Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией
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На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.
Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».
План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
ЛНР заявила о решении Киева «живым товаром» ответить на финансовую помощь США
США планируют выделить Украине 40 млрд долларов, страны G7 – 30 млрд евро, Киев в ответ также собирается крупно вложиться в «сделку» – мобилизовать 1 млн солдат, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сказал, что США и их союзники «подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть – 1 млн солдат». В эту «сделку» участники «вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» – поставит пушечное мясо», передает РИА «Новости».
«Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», – заявил Мирошник, добавив, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».
Напомним, министр обороны Украины Олег Резников заявил, что Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек. Источники сообщают, что страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро. США планируют выделить Украине 40 млрд долларов.
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Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию на Украине
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор.
«13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля», – говорится в сообщении американского ведомства, передает ТАСС.
В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
Ранее шеф Пентагона заявил, что министр обороны России якобы с февраля не отвечает на его попытки выйти на связь.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.
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Политолог объяснил изменение позиции России по вступлению Украины в ЕС
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«Раньше Россия делала вид, что вступление Украины в Европейский Союз – это нормально, а вот вступление в НАТО – это уже плохо. В какой-то мере такой подход был самоуспокоением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя изменение позиции России по возможному вступлению Украины в Евросоюз.
«Мы понимали, что по сути не можем предотвратить ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО. Но пытались найти компромисс», – рассказал политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«В последнее время стало совершено очевидно, что Евросоюз является экономической подпоркой Североатлантического альянса», – отметил собеседник.
«Абсолютно точно заметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский: страны ЕС являются самыми большими донорами вооружения для украинского режима. Тогда каков должен быть наш интерес в поддержке этой интеграции?», – задается вопросом эксперт.
«Поэтому Россия и изменила свою позицию по возможному вступлению Украины в ЕС. Хотя в принципе это вступление само по себе уже невозможно и никогда не произойдет», – резюмировал он.
Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
Как пояснил Полянский, это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский. Он указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.
В пятницу эта точка зрения была озвучена уже на уровне главы МИД России Сергея Лаврова. «Украинские коллеги готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока».
«Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз».
Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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РФ представит в СБ ООН материалы о военно-биологической деятельности США на Украине
Россия задействует механизмы статей 5 и 6 Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) для запуска расследования военно-биологической деятельности США на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушения США и Украиной КБТО, мы продолжаем собирать эти материалы и анализировать. С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статьях 5 и 6 КБТО», – сказал Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, как только работа по сбору материалов будет завершена, Россия представит их совету для проведения расследования.
Статья 5 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит, в частности, что «государства-участники… Конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции».
Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник… Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
Накануне в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.
В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
ВКС России уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ
ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской народной республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков добавил, что также поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области. «В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», – отметил он.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Конашенков также уточнил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, по данным ведомства, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов.
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