РФ представит в СБ ООН материалы о военно-биологической деятельности США на Украине

Россия задействует механизмы статей 5 и 6 Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) для запуска расследования военно-биологической деятельности США на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушения США и Украиной КБТО, мы продолжаем собирать эти материалы и анализировать. С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статьях 5 и 6 КБТО», – сказал Небензя на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, как только работа по сбору материалов будет завершена, Россия представит их совету для проведения расследования.

Статья 5 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит, в частности, что «государства-участники… Конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции».

Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник… Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».

Накануне в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.

В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.