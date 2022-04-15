ЕР предложила меры поддержки производства российских семян

Для развития селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций в первую очередь необходимо сократить бюрократические барьеры и количество платных услуг в данном секторе, заявила депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

«В ближайшее время по данному вопросу планируем провести совещание со всеми министерствами, научными организациями и бизнесом, чтобы провести ревизию требований и обязанностей к семеноводческим центрам, упростить максимально процедуру прохождения сортоиспытаний, производства семян и внесения сортов и гибридов в Госреестр», – заявила Школкина, отметив, что будет проведен анализ нормативных документов на предмет избыточных барьеров в новых реалиях. Заявление прозвучало на совещании «Единой России» в агрофирме «Поиск» в Московской области.

Также, по словам Школкиной, необходимо принять оперативно подпрограмму по семеноводству овощных культур и обеспечить ее финансирование. «Оно должно быть целевым – на компенсацию понесенных затрат производителям семян, на строительство семеноводческих центров и хозяйств», – сказала депутат.

Помимо этого, для решения поставленных президентом задач представитель «Единой России» предложила предоставлять семеноводческим предприятиям земли на льготных условиях и в приоритетном порядке и внедрить в отрасль механизм государственно-частного партнерства. Это решение было поддержано участниками рабочей встречи, включая Минсельхоз России.

«Компании должны быть высококонкурентными и создавать продукт, который будет востребован на рынке. Все прикладные вещи, касающиеся выведения новых сортов семян и гибридов, должны финансироваться на основе государственно-частного партнерства. Техническое задание на разработки должен давать бизнес. Он не будет больше уклоняться, не желая брать на себя обременение в виде масштабирования отечественного семенного материала, ссылаясь на его низкую продуктивность», – сказала Школкина.

Директор агрофирмы «Поиск» Николай Клименко также обратил внимание на забюрократизированность отрасли. «Это колоссальная нагрузка, потому что в нашей отрасли очень много сортов и гибридов, очень много партий. И сегодня по затратам, по потерям времени мы приравнены к производственному бизнесу», – отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации Теплицы России Наталья Рогова обратила внимание на то, что в настоящее время отрасль семеноводства состоит из нескольких компаний, а 85% семян в России – импортируемые. Но свои достижения у отечественной отрасли уже есть. «У них сегодня уже есть отдельные гибриды и огурцов на светокультуре, и томаты. Некоторые уникальны. При необходимости производства могут меньше чем за два года нарастить объем. Но они должны быть уверены, что смогут реализовать свою продукцию», – подчеркнула Наталья Рогова.

Школкина подчеркнула, что сегодня в России есть все условия для развития селекции. «Есть сильные отраслевые союзы, есть крупные агрохолдинги и предприятия и есть достаточно современные лаборатории в научных и аграрных ВУЗах, где есть возможность подготовки соответствующих кадров, способных решать задачи, поставленные рынком. Осталось только разработать эффективный механизм этого симбиоза – науки и реального сектора», – заключила она.