Экс-футболиста Леоненко уволили с украинского канала за слова о российских спортсменах

Бывшего футболиста киевского и московского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала после слов о российских спортсменах, сообщил директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

Ранее Леоненко после благотворительного матча с участием других известных украинских экс-футболистов в интервью встал на защиту российских спортсменов, не высказывающихся о ситуации на Украине.

«Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди», – передает РИА «Новости» слова Леоненко.

Денисов заявил, что позиция бывшего футболиста сборной Украины «за пределом цинизма».

Леоненко выступал за московское и киевское «Динамо», киевский ЦСКА, а также за «Закарпатье». В составе сборной Украины он провел 14 матчей и забил шесть голов.

Ранее украинский боксер Александр Усик назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.

Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.