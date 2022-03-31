Командующий ВВО на передовой наградил отличившихся в ходе спецоперации военных

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил на передовых позициях государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.

«Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь», – передает ТАСС слова Чайко.

Торжественная церемония прошла у мемориала советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. «Мы сегодня не зря выбрали местом для вручения наград памятник нашим дедам и отцам, павшим в боях с фашистами именно на этой земле. И вы сейчас делаете историю. Я уверен, что вы с честью и с гордостью выполните все поставленные задачи», – подытожил командующий ВВО.

В свою очередь, как отметили в военном ведомстве, военнослужащие рассказали, что в реальных боевых действиях они успешно применяли тактические приемы, например, «танковую карусель», которые до автоматизма отрабатывали в ходе учений на полигонах. Один из награжденных рассказал, что российские военнослужащие, зачастую рискуя своими жизнями, оказывают помощь в эвакуации оказавшихся в зоне боевых действий мирных жителей из украинских населенных пунктов.

Напомним, 24 марта командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко приехал на передовые позиции ВС России рядом с Киевом, чтобы поставить задачи.

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