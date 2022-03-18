В ЕР предложили поправки о наказании за фейки о работе госорганов России за рубежом

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас подготовили поправки об ответственности за фейки о любых государственных органах России, действующих за рубежом, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в Telegram, что «вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил (России), а также за их публичную дискредитацию».

Он пояснил, что наказание будет грозить за фейки «не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Надеюсь, что уже сегодня комитет ГД по законодательству обсудит наши поправки. В случае положительного решения они могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона и на Росгвардию.