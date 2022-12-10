ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях

Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи.

В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники.

На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции.

В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град».

Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.

Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении.