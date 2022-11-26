|
|
Бельгия сообщила о планах отправить на Украину 10 подводных беспилотников
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бельгия поставит Украине 10 подводных беспилотников, две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации и применения химического или бактериологического оружия, а также займется обеспечением подготовки военных для украинской армии, сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Soir.
Отмечается, что дроны позволят идентифицировать любые подводные угрозы – от мин, до шпионских средств, передает ТАСС.
«Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства. Они все будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов», – сообщила министр.
Также Бельгия выделит две мобильные лаборатории для контроля химической, радиационной и бактериологической ситуации, которые могут произойти возле зоны конфликта.
Бельгия также намерена организовать 18 видов курсов для обучения украинских военных, для преподавания на которых будут выделены 100 бельгийских военных.
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
|
|
Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
|
|
Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
|
|
На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи
Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».
При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.
Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.
В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.
Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Минобороны России отмечало, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщалось в Telegram-канале Минобороны.
НАСА показало из космоса погрузившуюся во мрак Украину
НАСА опубликовала спутниковый снимок погрузившейся во мрак Украины
Американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
На снимке от 24 ноября, опубликованном на сайте NASA Worldview, Украина изображена в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов в других странах, включая Россию, передает РИА «Новости».
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
Путин оценил ситуацию со снабжением и питанием мобилизованных
Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года, эту тему обсуждаем ежедневно, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.
Путин отметил, что ему было приятно услышать, что ситуация со снабжением и питанием наладилась, но вопросы остаются. По его словам, Министерство обороны старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года, передает ТАСС.
Президент сказал, что встречи с руководством министерства обороны происходят практически каждый день.
«Я практически каждый день об этом говорю им. <…> Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», – пообещал матерям военнослужащих президент.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Россия не будет признавать Украину страной-террористом
В МИД заявили, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Россия не будет использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство-спонсор терроризма», как это сделал Запад в отношении России, нарушая международное право, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В МИД подчеркнули, что Россия не будет следовать чужим антиправовым подходам, не будет уподобляться тем, кто нарушает международное право. Подобные ярлыки Россия назвала юридически ущербным характером, передает ТАСС.
Указывается, что именно западные страны вместе с США используют подобные ярлыки «для обозначения неугодных соперников».
Ранее Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины.
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХР за поддержку спецоперации
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организаций, сообщили в федерации.
Отмечается, что ФХР якобы в марте направила в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции по поддержке спецоперации России на Украине.
В заявлении говорится, что выговор заключается в том, что Федерация хоккея России должна была бдительно следить за поведением команд, но этого не сделала, передает РИА «Новости».
Комиссия выяснила, что ФХР не предоставила доказательств того, что клубы и лиги предприняли какие-либо действия для ограничения акций по поддержке спецоперации.
Организация была признана виновной за нарушение нескольких статей.
В России оценили данные о сделке США и КНР по авиации для Украины
Эксперт Козюлин: Китай не станет вмешиваться в украинский кризис по просьбе США
|
|
НАТО не удалось что-либо противопоставить России в небе над Украиной, поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее издание Spectator сообщило, что США отказались передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
«Сложно представить, чтобы Пекин проводил с Москвой разговоры о применении или неприменении ядерного оружия, да еще и по просьбе Вашингтона. Это нонсенс и, скорее всего, фантазия британской прессы», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Их цель понятна: они представляют Россию как ненадежного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договоренности между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу», – добавил собеседник.
«Тем самым подчеркивается, будто бы Россия нуждается во внешнем контроле, и вокруг этого выстраивается информационная кампания. Кроме того, большинство МиГ-29, которые были в Восточной Европе, американцы передали Украине в виде запчастей. И теперь Запад пытается оправдать неспособность ВСУ и НАТО что-либо противопоставить России в небе над Украиной подобными фантазиями», – заключил Козюлин.
Ранее британское издание Spectator сообщило, что США отказались передавать польские МиГ-29 Украине в обмен на обещания Китая «отговорить» Россию от применения ядерного оружия.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц и Бербок поддержали объявление «голодомора» на Украине геноцидом
Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению «голодомора» на Украине геноцидом
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.
Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА «Новости».
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.
Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что «перегибы» часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.
Он счел «недопустимым и непорядочным» пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, «игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей». Нечаев считает это попыткой «разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.
В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
|
|
Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
|
|
Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД