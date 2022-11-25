Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО Путин заявил о работе промышленности над обеспечением войск БПЛА и квадрокоптерами Путин призвал создать широкую программу реабилитации военных с ранениями 25 ноября 2022, 19:34 Текст: Алексей Дегтярев

В России нужно создать программу широкой реабилитации военнослужащих с ранениями, в нее необходимо включить дополнительное обучение и трудоустройство, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. «Конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение, оно точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем. Я пометил, мы это сделаем», – цитирует главу государства ТАСС. Он отметил, что для реабилитации получивших ранение военнослужащих можно подключать и гражданские больницы, хотя военные госпитали заполнены, по данным главы Минобороны Сергея Шойгу, лишь на 38%. «Сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны», – сказал президент. Путин пояснил, что гражданская система готова работать с бойцами, но нужно разобраться между ведомствами. Для лечения военных будут шире использоваться возможности российского здравоохранения. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2

Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны» 25 ноября 2022, 11:06

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны». На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет. Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации 25 ноября 2022, 15:43

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС. «Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он. Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе. Новости СМИ2 Путин: В интернете куча фейков о спецоперации, которым нельзя доверять 25 ноября 2022, 15:37 Текст: Елизавета Шишкова

В Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных. «Ясно, что жизнь – сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что информация также является оружием борьбы, а информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО 25 ноября 2022, 19:25 Текст: Алексей Дегтярев

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. «[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС. Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2 Путин начал встречу с матерями участвующих в СВО военных 25 ноября 2022, 15:28

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин начал встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На мероприятие приглашены женщины от Дальнего Востока до Донбасса, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Также во встрече принимают участие матери, сыновья которых тяжело ранены или погибли, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор будет обстоятельным, ожидается свободная беседа без конкретной повестки. Он пояснил, что открытость встречи будет зависеть от желания участниц. Первое обращение президента будет опубликовано, а решение об открытости остальной части встречи будут принимать сами матери. По его словам, пока нет решений, будут ли встречи Путина с мамами военных регулярными. «Пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», – приводит его слова ТАСС. 7 ноября Путин говорил, что обязательно встретится с людьми ради разговора о поддержке мобилизованных, чтобы услышать их, иметь обратную связь. Отвечая на вопрос, является ли встреча президента с матерями военнослужащих как раз таким мероприятием, Песков сказал, что это будет один из контактов такого рода. Он при этом подчеркнул, что «президент часто проводит такие встречи [по поддержке мобилизованных], они не все публичные». «В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – пояснил пресс-секретарь. Путин неоднократно говорил, что поддержка участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, – это святая обязанность всех уровней власти, от муниципального до федерального. По его словам, «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». Вдвойне ценным президент называл подключение к этой работе не только властей, но и волонтеров. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – отмечал президент. Как подчеркивал Путин, все участники специальной военной операции – герои и относиться к ним нужно как к героям. «Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», – говорил президент. Политологи назвали методы защиты россиян от насаждаемых Западом антиценностей 24 ноября 2022, 21:40

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Россиянам Запад пытается навязать антиценности и антикультуру, хочет заставить отказаться их от страны, веры, и пола, чтобы люди забыли о своих идеалах и утратили связь с корнями. О том, как этому противостоять и сохранить России свой культурный код, обсудили в четверг участники дискуссии о традиционных ценностях как основе российского общества. «Разрушение ценностного ментального суверенитета – это такое же оружие международной конкуренции, как пушки и деньги. Это выгодно нашим международным оппонентам, Западу и США... А победит в этой конкуренции тот, кто сумеет сохранить сплоченность общества на базе общих ценностей и смыслов, не допустив внутреннего раскола», – сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Традиционные ценности как основа российского общества». Сутырин подчеркнул, что недруги России стараются «изменить культурный цивилизационный код так, чтобы люди забыли о своих идеалах, утратили связь с корнями». Борьба, добавил он, идет в первую очередь за молодежь, «которая хочет почувствовать свою значимость, объявив себя несправедливой жертвой общества или государства». «Речь идет об отказе от базовых ориентиров, от страны, веры, от пола, от собственного «я». Продукт, который получается в итоге – это идеальный для манипуляций объект для строительства глобального тоталитарного общества», – добавил проректор ГАУГН. По мнению Сутырина, традиционные ценности – «это не попытка вернуться в прошлое, а попытка не утратить адекватную человеческую природу и на ее основании строить свое будущее». Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, который выступил модератором дискуссии, напомнил, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «В тексте документа отражены многие позиции, которые были выработаны в том числе на форуме рабочей группы «ДНК России», – напомнил политолог. По его словам, во времена президентства Бориса Ельцина максима про обогащение «заменила людям все высокие смыслы». Нарушились веками складывающиеся социально-общественные связи. «Но после всенародного голосования по поправкам в Конституцию и после принятия новой редакции Стратегии национальной безопасности указом президента были впервые введены в доктринальные документы понятия духовно-нравственных ценностей, а их сохранение и укрепление было зафиксировано в качестве национального приоритета», – напомнил Асафов. Эксперт особо подчеркнул, что Основы «прямо артикулируют нынешнее геополитическое противостояние», которое включает в себя и специальную военную операцию (СВО). «Это в первую очередь борьба идей и борьба за умы молодых поколений, за образ будущего», – пояснил Асафов, добавив, что у нас на глазах рождается «консервативный интернационал, когда разные культуры, общества, религии готовы жить в симфонии многообразия, но на консервативных ценностных подходах». Член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин считает, что традиционные ценности позволяют молодежи «осознать себя в историческом контуре». Молодые люди не «ассоциируют традиционные ценности с некой прерогативной исключительно старшего поколения». Подписанный президентом указ об Основах «делает молодежь соавторами и ключевыми бенефициарами в вопросе их фактической реализации». «Наметившиеся трансформации в обществе не спровоцировали, вопреки ожиданиям, деструктивную протестную волну среди представителей поколения Z», – отметил политолог. По его словам, ставка на традиционный, умеренно консервативный курс отражает внутреннее состояние большинства россиян. «В сложившихся условиях именно традиционные ценности создают чувство опоры и образ будущего. В этом заключается принципиальная разница между тем, что предлагаем мы и тем, что пропагандируют на Западе», – указал Гераскин. В свою очередь аналитик ЭИСИ, политический социолог, член Изборского клуба Сергей Баранов напомнил, что «борьба за ценности касается каждой семьи». «Эти ценности человеческой души, жизни как духовной субстанции. Это ценности веры, это ценности наследия, рода... Есть соборные ценности, коллектива, понимания, что помимо индивидуального человека есть мнения других людей, государства – это то, что объединяет нас», – пояснил Баранов. Философ назвал традиционные ценности инструментом политики «по сохранению общества и человека». «Если не поставить в основу духовные ценности, то они будут превращаться в нигилизм», – считает Баранов. Социолог убежден, что России пытаются навязать антиценности – «ценности ликвидации традиционной личности». «Но если мы не заинтересуем данной темой СМИ – это все сведется к работе для галочки, имитации бурной деятельности», – предупредил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он не исключает, что если какие-то издания начнут выпускать «унылые релизы, набивающие оскомину», то в таком случае произойдет «обратный эффект». Он добавил, что последние полгода находился на освобожденных территориях и хорошо изучил приемы информационных войск противника. «Мы можем взять на вооружение проекты тотальных телемарафонов и нулевую толерантность к тем, кто не разделяет ценности нашей страны. Мы должны это вводить, потому что альтернативы никакой нет», – пояснил член ОП. В то же время политолог Александр Рудаков особо отметил роль традиционных в России религиозных конфессий в сохранении ценностей. «Они являются историческим источником тех ценностей, которые актуальны и значимы для нас. Представители традиционных религий констатируют приверженность этическим принципам, на которых они базируются. Несмотря на различные представления о Боге, посмертном пути человека, представители российских традиционных религий едины в том, что у них общие представления о добре и зле», – сказал Рудаков. «В Основах предусмотрено участие представителей традиционных религий и других религиозных объединений в реализации госполитики по укреплению традиционных ценностей. В данном случае деятельность религиозных организаций будет носить общественно значимый характер», – полагает эксперт. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко предупредил, что либеральное отношение к традиционным ценностям приводило к разрушению института семьи, как это случилось во Франции, где в начале нулевых были введены гражданские договоры солидарности (ПАКС) в качестве альтернативы традиционному браку. В итоге в стране уже к середине двухтысячных были узаконены однополые браки. «С институтом семьи и брака ни в коем случае нельзя играть», – предупредил Рыбальченко. Он убежден, что только традиционные ценности могут привести к сбережению и приумножению народа. «Если строить семью на базовых ценностях, то в конечном счете мы придем к тому образу будущего нашей страны, о котором говорит наш президент, когда он сформировал национальную идею о том, что в семье должны воспитываться трое, четверо и более детей», – указал Рыбальченко. Политолог, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков назвал президентский указ об утверждении Основ «нашим оружием в той борьбе, которую мы начали 24 февраля этого года». «Традиционные ценности – это самая широкая объединительная база, фундамент. На них можно построить не только идеологию, но и образ будущего, которое мы хотим. Мы хотим нормальной жизни. А норма – это то, за что уже надо бороться и даже воевать», – считает Казаков. Новости СМИ2 Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета россиян Путин поручил Минцифры и ФНС создать ресурс для актуализации воинского учета россиян 25 ноября 2022, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Минцифры и Федеральная налоговая служба займутся созданием государственного информационного ресурса для обновления воинского учета, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Ведомствам необходимо до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о гражданах, нужные для актуализации документов воинского учета, говорится в указе, передает ТАСС. В начале октября на портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России, а также форма для записи в добровольцы. Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО Песков сообщил о намерении Путина обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы 25 ноября 2022, 03:23 Текст: Антон Антонов

На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости». Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС. Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток». Новости СМИ2 Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года Путин не исключил распространения льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года 25 ноября 2022, 18:35

Фото: kremlin.ru

Текст: Алексей Дегтярев

Действующие в отношении российских военнослужащих льготы могут получить распространение на ополченцев, участвующих на стороне Донбасса с 2014 года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военных – участников СВО. «Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (вошедших в РФ). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», – цитирует президента ТАСС. Он пояснил, что уже говорил на эту тему с главой Минобороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава государства отметил, что записал этот вопрос, и теперь это станет конкретным поручением, которое в будущем будет проработано. Также в пятницу российский лидер отмечал, что территориям Донбасса нужно было войти в состав Российской Федерации раньше, это позволило бы избежать многих жертв. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Ранее одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Многих жертв можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав России раньше 25 ноября 2022, 18:23 Текст: Елизавета Шишкова

Донбасс должен был раньше войти в состав России, тогда многих жертв можно было бы избежать, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, Москва в 2014 году исходила из возможности договориться по Донбассу, однако не чувствовала до конца настроения людей. «Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», – передает его слова РИА «Новости». По словам Путина, теперь стало очевидным, что присоединение должно было произойти раньше. «Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», – сказал он. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2 Путин: Россия будет делать все, чтобы матери погибших военных чувствовали поддержку 25 ноября 2022, 15:32 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин во время личной встречи с матерями участников военной спецоперации на Украине заверил, что Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будет делать все, чтобы матери героев не чувствовали себя забытыми. Российский лидер сказал, что не может говорить какие-либо формальные и стандартные вещи для женщин, которые потеряли сына. Путин выразил свое соболезнование, подчеркнув, что сам лично и руководство России разделяет с матерями эту боль утраты, передает ТАСС. Президент выразил готовность российских властей сделать все возможное, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми. Он подчеркнул, что будет «сделано все, что от нас зависит, для того, чтобы матери военных чувствовали плечо рядом с собой». Одной из участниц встречи – Мария Костюк, чей сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. На встречу с президентом приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза 25 ноября 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС. Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть. Новости СМИ2 Путин пообещал матерям военных учесть максимум из сказанного ими 25 ноября 2022, 16:14 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО пообещал учесть максимум того, о чем они расскажут. «Я обязательно постараюсь все учесть из того, что вы будете сегодня говорить», – передает его слова ТАСС. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Путин: Россия делает правое дело, защищая Донбасс Путин: Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса 25 ноября 2022, 18:42 Текст: Елизавета Шишкова

Россия чувствует, что делает правое дело, защищая Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. Он заявил, что Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса, передает ТАСС. По словам Путина, украинских военных расстреливают перед строем, если они уходят с позиций, это «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом». «В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами – прим. ВЗГЛЯД), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», – сказал он. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 ВЦИОМ: Путину доверяют 79% россиян 25 ноября 2022, 12:05 Текст: Антон Никитин

Подавляющее большинство россиян – 78,7% – доверяют президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным ВЦИОМ, деятельность Путина на посту главы государства одобряют 75% россиян. Председателю правительства России Михаилу Мишустину, судя по опросу, доверяют 62%, его деятельность одобряют 52,8% опрошенных, а работу российского правительства – 49,1%. Также россияне рассказали, за какую партию они бы проголосовали на выборах. если бы они состоялись в ближайшее воскресение. За «Единую Россию» готовы проголосовать 38,8%. Также в тройке лидеров КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). За непарламентские партии готовы голосовать 10,1% опрошенных, каждый десятый сказал, что не стал бы участвовать в выборах. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.