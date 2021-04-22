Путин поздравил Всероссийский студенческий корпус спасателей с 20-летием

Эксперт отметила роль ОНФ при подготовке послания Путина парламенту

«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Общероссийский народный фронт – организация, которая по определению помогает властям держать руку на пульсе, реагировать на проблемы и потребности людей. ОНФ с самого начала своего существования исполнял функцию общественного контроля. Поэтому будет замечательно, если Народный фронт займется мониторингом исполнения тех поручений, которые примут по итогам послания президента Федеральному собранию», – отметила политтехнолог Анна Федорова.

«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – отметила собеседница. Кроме того, по мнению Федоровой, именно благодаря Народному фронту президент в своем послании сделал акцент на благодарности активистам-волонтерам за работу во время пандемии. «ОНФ активным образом вовлечен в волонтерскую деятельность. А за последний год добровольцы сыграли особенно важную роль», – констатирует Федорова.

Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ряд предложение ее коллег в социальной сфере были озвучены президентом в послании Федеральному собранию в среду. Это касается 100% оплаты больничного молодым мамам и упрощения процедуры взыскания алиментов.

«Так, например, то, что касается взыскания алиментов – это, можно сказать, просто бомба, – в свою очередь, заметила Федорова. – Это тема для России – сверхважная. Суммарная задолженность по этим выплатам почти 150 млрд рублей. Проблема в том, что от алиментов легко уклониться. Люди с удовольствием рисуют серые зарплаты, годами бегают. Судебные решения есть, но они не исполняются». Если механизм взыскания будет налажен, то каждая третья женщина репродуктивного возраста скажет «спасибо», полагает собеседница. «У нас треть детей воспитывается в неполных семьях», – пояснила Федорова.

Еще одна значимая социальная проблема, на которую обратил внимание президент – оплата больничных листов для женщин с детьми, отметила эксперт. «Женщины мало того, что сидят дома с ребенком в ущерб своей карьере, так еще и получают за это меньше денег. Важно, что эта проблема сейчас начнет решаться», – подчеркнула Федорова.

Напомним, что в своем послании Федеральному собранию, президент сообщил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Кроме того, Путин заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин предложил ежемесячные выплаты в размере 6 350 рублей нуждающимся беременным женщинам.

ОНФ возьмет на себя сбор обратной связи от граждан – о том, как реализуются заложенные в послании меры социальной поддержки, сообщил по завершении послания президента глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. «Мы сразу же начнем анализировать и смотреть, каким образом эти решения должны быть воплощены так, чтобы максимально быстро и качественно довести их до людей», – цитировал Кузнецова ТАСС.

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