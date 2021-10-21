В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Израиля в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Как ранее проинформировали в канцелярии израильского премьера, Беннет на встрече с Путиным планирует обсудить в том числе Иран, а также ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики.

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.

Это будет первая встреча Путина и нового премьер-министра Израиля. Глава российского государства, поздравляя в июне Беннета со вступлением в должность, отмечал, что рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Москву и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.