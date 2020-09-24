Американский посол обвинил Россию в ухудшении отношений с США

Яма в отношениях Москвы и Вашингтона за последние годы лишь увеличилась, хотя казалось, что это уже невозможно, заявил посол США Джон Салливан, выступая на конференции Американской торговой палаты в России. Посол считает, что это происходит из-за проводимой Москвой политики.

«Ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась. Я не думал, что такое возможно. Когда [прежний госсекретарь США Рекс] Тиллерсон приезжал сюда в апреле 2017 года, он говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но есть области, где возможно взаимодействие, и надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась», – передает ТАСС слова посла.

Салливан добавил, что не видит перспектив в этой ситуации и что «каналы для двустороннего взаимодействия сужаются». Посол считает, что это происходит из-за проводимой Москвой политики. В этой связи он отметил ситуацию с блогером Алексеем Навальным и приписываемое России вмешательство в американские выборы.

Ранее в четверг Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы.

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