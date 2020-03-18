Путин: Российское общество должно преодолеть последствия Октябрьской революции

Октябрьская революция 1917 года была прологом к огромной государственной трагедии, заявил президент России Владимир Путин.

«Октябрьская революция без всяких сомнений – это крупнейшее событие мировой истории, это было прологом к огромной внутригосударственной трагедии, в результате которой погибли миллионы людей», – заявил Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

Он добавил, что эти последствия еще предстоит преодолеть.

«Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться», – отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам» сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.