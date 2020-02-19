Франция задумалась о пересмотре статуса беженца Павленского

Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского акциониста Петра Павленского после судебного разбирательства из-за его участия в драке на Новый год, сообщил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

Кастанер сообщил в эфире радио France Info, что «будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его (Павленского) отношении какие-то санкции», передает ТАСС.

«После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца», – добавил он.

Министр отметил, что говорить об экстрадиции еще слишком рано и нужно дать время судебным властям разобраться в двух расследованиях против россиянина.

Напомним, Павленского задержали во Франции в минувшую пятницу. В воскресенье в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.