Путин сравнил качество жизни россиян с 2000-м годом

Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года, заявил президент России Владимир Путин.

«Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году», – заявил президент на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

«Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни, по-моему, доходило процентов в год. А сейчас у нас около четырех процентов держатся стабильно», – пояснил Путин.

«У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика», – заключил президент.

Ранее Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития российской экономики.