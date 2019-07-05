Во Франции начался громкий судебный процесс над петухом

Жители деревушки на французском острове Олерон привлекли к суду петуха по кличке Морис по обвинению в чрезмерно громком кукареканье ранним утром. В защиту Мориса подписывают петицию, а также проводят демонстрации, пишет Ouest-France.

Рассмотрением дела занялся Уголовный суд Рошфора. Конфликт продолжается уже несколько месяцев и освещается в том числе американской прессой, передает ИноТВ.

Морис, черно-рыжий петух с красным гребешком и особенно хорошо развитыми голосовыми связками, не понравился ближайшим соседям – пожилой паре, которая приезжает на лето. Для урегулирования вопроса они привлекли юридического посредника, но договориться так и не удалось.

«Слишком много людей приезжают сюда в отпуск и жалуются на мычание коров, лаянье собак, кваканье лягушек, звон колоколов – это неправильно, эти звуки были здесь до них, им надо с ними смириться», – заявила Корин Фессо, владелица петуха. Она подчеркнула, что живет на острове уже 35 лет – в отличие от пары, которая приезжает сюда дважды в год.

На защиту Мориса встали 114 тыс. человек, подписавшие петицию в интернете, а также сотни фанатов, которые поддерживают петуха на его собственной страничке в Facebook. Кроме того, в деревне прошла демонстрация в его поддержку. Мэр города заявил, что крики петухов являются неотъемлемой частью сельской жизни, и таким образом он «защитит наш образ жизни, только и всего».

Первое заседание суда состоялось 6 июня, но было отложено на месяц. Корин Фессо обещала прийти со своим петухом, а обвинители через своего адвоката объяснили, что требуют всего лишь закрывать петуха на ночь.