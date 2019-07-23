Подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны полицией

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые 9 июля подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По словам главы пресс-службы областного главка МВД, «инициаторов данного переполоха» задержали на следующий день после инцидента благодаря проверке камер наружного видеонаблюдения, на допросе они признались, что хотели проверить оперативность сотрудников полиции, передает РИА «Новости».

«Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха – это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины… Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности», – сообщил Горелых.

«По данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в полиции.

Напомним, 9 июля СМИ сообщали, что в день визита российского лидера Владимира Путина в Екатеринбург на пути следования президентского кортежа был обнаружен подозрительный контейнер.