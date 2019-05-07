В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»

Бельгийское издание EU Reporter опубликовало статью под заголовком «Новая эра Путина», вспомнив все достижения российского президента за первый год его четвертого срока.

Автор статьи для EU Reporter Джеймс Уилсон признал, что Путин – очень популярная личность в российском обществе. «Он пользуется таким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин смог достигнуть его и сохранять в течение многих лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости среди российского населения. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся с отвращением и страхом с примесью уважения», – пишет журналист.

В то же время Уилсон отмечает, что российский президент «прекрасно осознает, что для того, чтобы завоевать преданность народа, мало лишь «острого пера и меча», подлинно историческая личность и любимый лидер нации должен также осуществлять значимые перемены в жизни страны». Держа это в уме, Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах для развития России до 2024 года, пишет ИноСМИ.

Подписав этот документ, отмечает Уилсон, Путин поставил перед своим правительством одну из крупнейших задач в двадцатилетней истории своего правления. Он запустил девять национальных проектов по развитию ключевых областей в жизни страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту количества населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, повышению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и, главное, к сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности».

Журналист отмечает, что «строительство моста через Керченский пролив стало прелюдией к будущему успеху Путина». «Этот широкомасштабный инфраструктурный проект был завершен вовремя, всего спустя неделю после инаугурации, что стало политическим прецедентом, открыло новый транспортный канал и создало множество рабочих мест в связанных индустриях. Успешный опыт выполнения конкретной задачи в столь трудных экономических и внешнеполитических условиях послужил поводом для дискуссий о запуске дополнительного национального проекта по модернизации старых и строительству новых крупных инфраструктурных объектов, как те, что были построены в рамках интегрированного северного мегапроекта по производству и сжижению газа на Ямальском полуострове, расположенном к северу от Северного полярного круга. Этот проект подтверждает статус России как лидера энергетики в Арктике», – пишет Уилсон.

Он также отмечает, что Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют, а новый раунд жестких санкций лишь временно замедлил ряд успешных вложений российских государственных облигаций.

«Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление, не прибегая к популизму и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Все вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока», – пишет Уилсон.

Он также отмечает, что российский президент пытается стабилизировать отношения России с Западом. «Улучшение сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах», – пишет автор, упоминая о сотрудничестве многих европейских стран с Москвой в энергетической сфере.

«В завершение, неожиданным поворотом в сфере пиара для Путина обернулись президентские выборы в соседней Украине. Бывший президент Петр Порошенко воспринимал Россию как своего личного врага, и в течение своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин». Но во втором туре выборов избиратели отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73%. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений. Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается», – заключает Уилсон.

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