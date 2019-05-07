В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосованияФото: пресс-служба ЦИК
«Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия. Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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      Японский император впервые отрекся от престола

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            В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»

            7 мая 2019, 09:53

            Текст: Алина Назарова

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            Бельгийское издание EU Reporter опубликовало статью под заголовком «Новая эра Путина», вспомнив все достижения российского президента за первый год его четвертого срока.

            Автор статьи для EU Reporter Джеймс Уилсон признал, что Путин – очень популярная личность в российском обществе. «Он пользуется таким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин смог достигнуть его и сохранять в течение многих лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости среди российского населения. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся с отвращением и страхом с примесью уважения», – пишет журналист.

            В то же время Уилсон отмечает, что российский президент «прекрасно осознает, что для того, чтобы завоевать преданность народа, мало лишь «острого пера и меча», подлинно историческая личность и любимый лидер нации должен также осуществлять значимые перемены в жизни страны». Держа это в уме, Путин издал указ о национальных целях и стратегических задачах для развития России до 2024 года, пишет ИноСМИ.

            Подписав этот документ, отмечает Уилсон, Путин поставил перед своим правительством одну из крупнейших задач в двадцатилетней истории своего правления. Он запустил девять национальных проектов по развитию ключевых областей в жизни страны, которые к концу его нынешнего срока должны привести к устойчивому росту количества населения, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, попаданию России в число пяти крупнейших экономик мира, повышению темпов экономического роста выше среднего мирового уровня, улучшению защиты экологии и, главное, к сохранению знаменитой «путинской макроэкономической стабильности».

            Журналист отмечает, что «строительство моста через Керченский пролив стало прелюдией к будущему успеху Путина». «Этот широкомасштабный инфраструктурный проект был завершен вовремя, всего спустя неделю после инаугурации, что стало политическим прецедентом, открыло новый транспортный канал и создало множество рабочих мест в связанных индустриях. Успешный опыт выполнения конкретной задачи в столь трудных экономических и внешнеполитических условиях послужил поводом для дискуссий о запуске дополнительного национального проекта по модернизации старых и строительству новых крупных инфраструктурных объектов, как те, что были построены в рамках интегрированного северного мегапроекта по производству и сжижению газа на Ямальском полуострове, расположенном к северу от Северного полярного круга. Этот проект подтверждает статус России как лидера энергетики в Арктике», – пишет Уилсон.

            Он также отмечает, что Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют, а новый раунд жестких санкций лишь временно замедлил ряд успешных вложений российских государственных облигаций.

            «Примечателен также профицитный бюджет России, сформированный в 2018 году. Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление, не прибегая к популизму и одновременно обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля. Все вышесказанное можно объективно назвать достижениями Путина в первый год его четвертого президентского срока», – пишет Уилсон.

            Он также отмечает, что российский президент пытается стабилизировать отношения России с Западом. «Улучшение сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах», – пишет автор, упоминая о сотрудничестве многих европейских стран с Москвой в энергетической сфере.

            «В завершение, неожиданным поворотом в сфере пиара для Путина обернулись президентские выборы в соседней Украине. Бывший президент Петр Порошенко воспринимал Россию как своего личного врага, и в течение своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин». Но во втором туре выборов избиратели отдали свои голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73%. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений. Нравится вам это или нет, но эпоха Путина продолжается», – заключает Уилсон.

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