В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Авария произошла около часа ночи 26 мая недалеко от населенного пункта Груец. По предварительной информации, в двигателе начался пожар, после чего загорелся весь автобус. Огонь был такой силы, что в дорожном покрытии образовалась дыра, передает TVN24.

Перевозчик – украинская компания.

В салоне находилось около 70 пассажиров – граждане Украины. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.

В октябре в Львовской области Украины во время движения по трассе загорелся туристический автобус. В нем находились около 50 пассажиров.