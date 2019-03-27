Путин поздравил Росгвардию

Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск Национальной гвардии с профессиональным праздником.

Путин поздравил их с Днем войск национальной гвардии России, отметив, что «Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции» ВВ МВД, ОМОНа и СОБРа, и эта преемственность является «надежной основой» для выполнения поставленных задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».

Глава государства подчеркнул, что Росгвардия «всегда с честью выполняет полученный приказ», действует «мужественно, умело и результативно».

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявил, что национальная гвардия «находится на передовых рубежах охраны общественного порядка и безопасности». Он отметил, что сотрудники ведомства «зачастую ценой собственной жизни обеспечивают мир и спокойствие» в России.