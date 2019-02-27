Путин рассказал об участии своего отца в спецоперации за линией фронта в годы Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, рассказав об участии своего отца в специальной операции одного из таких подразделений в годы Великой Отечественной войны.

Поздравляя личный состав Сил специальных операций с их профессиональным праздником, глава государства также вспомнил о своем отце, который воевал в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Конечно, невозможно не вспомнить Великую Отечественную войну. В начале войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. Часто люди уходили на боевое задание и без глубокой должной подготовки и без специального вооружения. И, конечно, несли большие потери», – сказал Путин.

«В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. Двадцать восемь человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре», – рассказал президент России.

«Но по мере того как развивались боевые действия на фронтах ВОВ, совершенствовались и методы работы наших специальных подразделений», – добавил Путин, отметив, что в годы войны подразделения наносили серьезные удары по врагу, уничтожали штабы и коммуникации, добывались важнейшие разведданные.

«Хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей за службу, за доблесть, мужество, за блестящее безукоризненное выполнение задач», – сказал президент России, выступая на торжественном вечере.

«В сложнейших нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная преград, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела», – добавил Путин.

Напомним, в апреле 2015 года Путин поделился воспоминаниями своих отца и матери о Великой Отечественной войне.