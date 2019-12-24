Глава Федерации еврейских общин России согласился с Путиным в оценке польского посла

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил, что президент России Владимир Путин очень точно подобрал слова для описания посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1930-е годы одобрил геноцид евреев.

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», – передает слова Бороды РИА «Новости».

По его словам, Липский не просто сочувствовал идеям Гитлера, он был готов выполнять его приказы, а также вдохновлял лидера нацистов «на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию».

«Интересный факт, что в Польше, стране поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, и это еще раз доказал обнародованный архив (из которого стало известно о диалогах Гитлера с Липским - ред.), было самое большое количество «праведников мира», людей спасавших евреев», – отметил Борода.

Он также выразил надежду на то, что народ Польши «сделает правильные выводы из черных страниц истории», заметив, что в еврейской традиции полноценное раскаяние считается возможным лишь тогда, когда люди «признают все ошибки, искореняют из сердца малейшие зачатки зла».

Во вторник на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, «сволочью и антисемитской свиньей».