В Кремле прокомментировали увольнение задавшей вопрос Путину журналистки

Кремль знает об увольнении журналистки телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, задавшей вопрос президенту Владимиру Путину на большой пресс-конференции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения, мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение – уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции», – сказал Песков, комментируя публикации об уходе Яровской из телерадиокомпании.

Представитель Кремля отметил, что «никаких других объяснений от этой журналистки» в СМИ не было, передает ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что на пресс-конференции Путина «задавались любые вопросы и на любые вопросы президент давал свои ответы».

Во время большой пресс-конференции главы государства Яровская спросила президента о возможности федеральной поддержки строительства моста через реку Обь в Ямало- Ненецком автономном округе. Путин в ответ заметил, что речь идет о важном инфраструктурном проекте, реализация которого должна быть синхронизирована с развитием инфраструктуры в регионе.

Сама журналистка опровергла связь увольнения с вопросом Путину.